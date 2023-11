O miesto v Red Bulle pre Hamiltona sa zaujímal jeho otec, tvrdí Horner

Londýn 24. novembra (TASR) - Šéf Red Bullu Christian Horner vyhlásil, že o miesto v tíme sa v mene britského pretekára F1 Lewisa Hamiltona zaujímal jeho otec Anthony. Upozornil však, že post spolujazdca Maxa Verstappena nebol a ani nie je k dispozícii.



Hamilton, sedemnásobný majster sveta a víťaz rekordného počtu veľkých cien (103), naposledy triumfoval na VC Saudskej Arábie v roku 2021. "Anthonyho Hamiltona poznám 15 rokov a nemyslím si, že sa ma bol pýtať na to, či za nás môže jazdiť on. Neviem, kto koho zastupuje, ale s tým priezviskom by ste si pomysleli, že sú si dosť blízki. Anthony je dobrý chlap, hrdý otec pretekára a keď sa jazdcom nedarí, naskytnú sa otázky. Lewis je pritom najúspešnejší pretekár všetkých čias a veľkú cenu nevyhral od roku 2021. Nemusíte byť raketový inžinier na to, aby vám to doplo. Pochybujem, že som bol jediný, o koho bol záujem," citovala Hornera agentúra DPA.



Hamilton priznal, že s Verstappenom by chcel súperiť na vyrovnanom monoposte, keďže Holanďan podľa neho sedí v najrýchlejšom monoposte v histórii F1. Tridsaťosemročný jazdec Mercedesu však poprel informácie o tom, že by sa zaujímal o miesto po boku svojho rivala. "Pýtal som sa všetkých v tíme a nikto sa s nimi nerozprával. No Horner ma skôr počas tohto roka oslovil, či sa nestretneme," uviedol Hamilton. "Pre jazdcov, ich manažérov a rodičov je úplne normálne viesť počas roka rozhovory. V priebehu sezóny sa nám ozýva mnoho pretekárov. S Lewisom sme o vážnych veciach nediskutovali a miesto u nás aj tak voľné nebolo," dodal Horner.



Šéf Red Bullu ešte vo štvrtok upozornil, že so súčasnou dvojicou jazdcov je spokojný. Tú tvoria dominantný Verstappen, ktorý si už v predstihu zabezpečil tretí titul majstra sveta za sebou, a Sergio Perez. Mexičan má s tímom platný kontrakt aj na budúci rok, jeho nevýrazná forma v druhej polovici sezóny však vyvoláva otázniky ohľadom ďalšieho pôsobenia v Red Bulle. Na druhej strane, Hamilton v lete predĺžil kontrakt s Mercedesom do roku 2025.