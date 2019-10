O Müllera majú záujem Inter Miláno a Manchester United

Berlín 24. októbra (TASR) - Inter Miláno a Manchester United sú najhorúcejšími záujemcami o služby nemeckého futbalistu Thomasa Müllera, ktorý stratil miesto v základnej zostave Bayernu Mníchov. Tridsaťročný hráč má v bavorskom veľkoklube zmluvu do roku 2021, no tréner Niko Kovač na jeho poste ofenzívneho stredopoliara uprednostňuje Phillippeho Coutinha.



Podľa magazínu Kicker je záujem Interu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar, intenzívny. Sport Bild naopak informuje, že hlavným záujemcom o Müllerove služby je klub z Old Trafford. "Snažím sa sústrediť na futbal," povedal podľa AFP novinárom nemecký hráč, ktorý celú kariéru pôsobil v Bayerne, po zápase Ligy majstrov v Aténach.