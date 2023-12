O najkrajší gól roka bojuje zásah z ôsmej ligy, padol po 4 sekundách

Bratislava 27. decembra (TASR) - Do najlepšej desiatky o najkrajší gól na Slovensku v roku 2023 sa dostal aj kuriózny zásah Adama Lukáča z OŠK Dubovany. Ten sa v zápase ôsmej ligy proti futbalistom OFK Drahovce (1:2) presadil už po štyroch sekundách hry, keď po rozohrávke vystrelil z polovice ihriska.



Anketu usporiadal portál Sportnet, Lukáč sa do Top 10 dostal prvýkrát. "Neveril som, že sa dostanem do užšieho výberu. Vnímam to teda veľmi pozitívne. Som prekvapený. Uvidíme, ako to dopadne. Aj desiate miesto z toľkých gólov z celého Slovenska bude krásne," uviedol 29-ročný hráč.



Jeho gól patrí medzi najrýchlejšie vôbec. "Už pred zápasom som mal tušenie, že to tam padne. Vravel som kapitánovi, aby vyhral žreb a budeme vyhrávať 1:0. Videl som, že brankár stojí vysoko a našťastie sa to zmestilo do brány," dodal Lukáč.