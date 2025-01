O Neymara sa zaujíma viacero klubov z americkej MLS

New York 16. januára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar by mohol zamieriť zo saudskej Pro League do americkej Major League Soccer. O služby 32-ročného útočníka sa zaujímajú tri kluby z tejto súťaže.



Brazílčan je od leta 2023 hráčom Al Hilalu, pre početné zranenia stihol doteraz odohrať len sedem zápasov. Naposledy nastúpil na začiatku novembra, s klubom má zmluvu do júna 2025.



Podľa informácií televízie ESPN sa o jeho služby zaujíma Chicago Fire, ktorý mu ponúka dvojročný kontrakt. Naopak nateraz nie je aktuálny príchod do Interu Miami v dôsledku rozpočtového stropu. Neymar je jeden z najlepšie platených futbalistov sveta, za rok 2024 zinkasoval od Al Hilalu plat vo výške 101 miliónov eur.