O Norrisovu trofej zabojujú Hedman, Josi a Makar

New York 9. mája (TASR) - Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny v zámorskej NHL získa jeden z trojice Victor Hedman (Tampa Bay), Roman Josi (Nashville) a Cale Makar (Colorado). Minuloročný triumf tak určite neobháji Adam Fox z New Yorku Rangers.



Švéd Hedman bol tretí najproduktívnejší bek, na svoje konto si pripísal 85 bodov (20+65) a odohral všetkých 82 zápasov. Po Stevenovi Stamkosovi (106) je aj druhý najproduktívnejší hráč Lightning. Okrem toho zaknihoval najviac bodov v presilovkách (38) spomedzi zadákov. Trofej už získal v sezóne 2017/18 a vo finále je šiestykrát v sérii.



Švajčiar Josi má na konte najviac bodov spomedzi obrancov (96) a s 11 gólmi bol najúspešnejší v presilovkách. Navyše sa stal prvým obrancom od sezóny 1993/94, ktorý dosiahol viac ako 90 kanadských bodov. Túto hranicu prekonal naposledy legendárny Ray Bourque v ročníku 1993/94 v drese Bostonu Bruins. Josi zároveň stanovil v tejto štatistike klubový rekord. Trofej už získal pri svojej jedinej účasti medzi trojicou finalistov v sezóne 2019/20.



Kanaďan Makar bol najúspešnejší strelec spomedzi obrancov. V drese Colorada si ich pripísal 28 a s 86 bodmi bol druhý najproduktívnejší po Josim (96). Spolu s Hedmanom majú na konte po šesť víťazných presných zásahov, čo je najviac medzi obrancami. Pre Makara aj pre Colorado by to bola prvá Norrisova trofej vôbec.