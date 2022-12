O nové inovácie pre FIS sa naďalej starajú Slováci

Sestriere 12. decembra (TASR) - Slovenská IT firma pod vedením Martina Benka pracuje už tretí rok pre Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS). V tejto sezóne s novými technológiami, ktoré by mali pomôcť aj rozvoju mládeže.



Vedenie FIS si spoluprácu pochvaľuje a keďže Slováci sa ako technologickí inovátori osvedčili, pokračujú v práci s novými dátami. "Nová potreba FIS pre rozvoj zjazdového lyžovania, konkrétne pre pretekárske trate svetových a kontinentálnych pohárov, je zameraná nielen na rozmery brán, ale aj na kompozíciu jednotlivých tratí. My dokážeme dodať nové dáta, napríklad akým spôsobom je zatočenie, teda rádius, ale pridávame k tomu aj nové dáta o tom, aká je kvalita podložky, konkrétne štruktúra snehu s ľadom. A dodávame aj výpočty rýchlosti pomocou nových dát. Lebo rýchlosť je rozhodujúca nielen pri celkovom čase, ale aj z hľadiska prevencie. Ďalší moment, ktorý FIS zaujal, je, že to, ako sú nastavené trate pre SP, tak z nich je možné tieto konštelácie prenášať aj k príprave pre talentované deti, čo je novinka. Čiže juniori sa v domácich podmienkach môžu pripravovať na tratiach, aké sú na SP," povedal Benko pre TASR.



Novinka pre dôkladné preskúmanie podložky sa zatiaľ testuje. Benko prezradil, že pripravujú aj ďalší nový projekt: "My nevŕtame nič do tratí, ale robíme to pomocou nových senzorických systémov. Uplynulý víkend sa podložka testovala vo Val d'Isere. Tieto údaje sú digitálne, ale spolupracujeme teraz s jednou firmou z Nemecka, ktorá vie dať do topánky nano-technické vlákna a vieme tak zmerať aj tlak. Čiže vieme dokázať, ako je telo lyžiara namáhané."



V sobotnom obrovskom slalome sa Slovenka Petra Vlhová vyrovnávala s podmienkami, ktoré pre ňu neboli ideálne. V Sestriere napadlo veľa čerstvého snehu a trať bola o čosi mäkšia. "Je dôležitý pomer medzi snehom a ľadom. Trať musí vydržať pre 60 pretekárov a podložka je preto viac ľadová. Pretekári sú viac zvyknutí na ľad, resp. na pevnú podložku. V Sestriere je väčší pomer snehu. U pretekárov je to aj o tom, ako sa vedia adaptovať. Klimatické zmeny majú skutočný vplyv na to, ako budú podložky vyzerať a čo mám matka príroda dodá," vysvetlil Benko.



Vďaka dátam sa dá nastaviť trať aj na domácich zjazdovkách. Lyžiari sa tak môžu porovnať napríklad s časmi, ktoré dosahuje Vlhová, či bratia Žampovci. Benko uviedol, že sa venujú aj vypočítavaniu rádiusu: "Rádius v lyžiach nie je nová vec. Ale treba povedať, že podľa toho, ako sú nastavené trate, vzniká tzv. optimálny rádius. Z našich dát vieme vypočítať len teoretický. Ale ten indikuje to, akým spôsobom sa zatáča a to sa porovná s kvalitou lyží. FIS zaujíma, aký je väčšinový rádius v určitom sklone terénu. Podľa toho môžu nastaviť aj trate. My sme prišli do FIS pred tromi rokmi s absolútne novými technológiami. A sme prekvapení, že na ne reagujú aj výrobcovia lyží. Najskôr však musí byť spokojná FIS a chceme, aby napredovalo aj slovenské lyžovanie. Digitalizácia v športe okrem futbalu je v plienkach a sme radi, že tomu pomáhame."



Okrem riadenia informačných technológií sa Benko angažoval aj v športe. Bol vedúci výpravy SR na OH 2000 v Sydney, bol člen komisie športu pri Výbore pre vzdelanie, vedu a šport Národnej rady SR, či člen výboru kandidatúry Poprad - Tatry pre ZOH 2006. Hry sa však vtedy konali v Turíne. V talianskom stredisku bola počas víkendových pretekov skvelá atmosféra, no nie všetko bolo ideálne. "Keď som tu bol vtedy na ZOH, bolo to iné, ale teraz musím byť kritický. Prešiel som sa medzi masami. Nenájdete verejné záchody, v rade na jedlo čakáte hodinu. Ak chce niekto organizovať takéto podujatie, treba byť pripravený. Verejný záchod je drobnosť, ale dôležitá. Ale atmosféra, to je niečo iné. Taliani milujú šport a málokde na svete je to takéto. Možno u nás, ak štartuje Peťa," dodal pre TASR.