O olympiádu a paralympiádu v Paríži má záujem až 300.000 dobrovoľníkov

Paríž 4. mája (TASR) - O dobrovoľníctvo počas olympijských a paralympijských hier v roku 2024 v Paríži prejavilo záujem viac než 300.000 ľudí. Organizátori o tom informovali vo štvrtok, pričom uviedli, že k dispozícii je iba 45-tisíc miest. Tretina záujemcov je do 25 rokov.



Kritéria pre uchádzačov boli jednoduché - 1. januára 2024 musia mať aspoň 18 rokov, ovládať francúzštinu a/alebo angličtinu a byť k dispozícii aspoň desať dní počas budúcoročného leta.



Organizátori využijú počas olympiády od 26. júla do 11. augusta 30.000 dobrovoľníkov a 15.000 ich potrebujú počas paralympiády od 28. augusta do 8. septembra. Organizátori uviedli, že niektorí z uchádzačov sa podieľali už na zimných hrách v roku 1992 v Albertville a majú záujem aj o tie budúcoročné.



Niektorí kandidáti absolvujú rozhovory alebo doplňujúce testy v prípade, že ich úlohy vyžadujú špecifické znalost", ako sú jazyky či vedomosti o konkrétnom športe. Úspešných uchádzačov informujú na konci roka.



Vedenie organizačného výboru teraz stojí pred ďalším náročným náborom, keďže potrebuje približne 20.000 bezpečnostných pracovníkov na zabezpečenie hier. Ak sa im mu to nepodarí, v hre je aj privolanie pomoci od armády, informovala agentúra AFP.