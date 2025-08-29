Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
O organizovanie majstrovstiev Európy majú záujem štyria kandidáti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Medzi krajiny patrilo pôvodne aj Taliansko, ktoré už však momentálne nemá záujem.

Autor TASR
Nyon 29. augusta (TASR) - Štyria kandidáti sa uchádzajú o usporiadanie turnaja majstrovstiev Európy vo futbale žien v roku 2029. Podľa piatkového vyhlásenie Európskej futbalovej únie (UEFA) chce šampionát usporiadať Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Dánsko v spoločnej kandidatúre so Švédskom.

Medzi krajiny patrilo pôvodne aj Taliansko, ktoré už však momentálne nemá záujem. Nemci už dvakrát turnaj organizovali (1989, 2001), Dáni so Švédmi spoločne privítali európske mužstvá v roku 1997. Švédsko bolo dejiskom aj v roku 2013. Poliaci a ani Portugalčania ešte nehostili európsky šampionát žien. O dejisku pätnástej edície ME žien sa rozhodne 3. decembra.
