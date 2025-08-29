< sekcia Šport
O organizovanie majstrovstiev Európy majú záujem štyria kandidáti
Medzi krajiny patrilo pôvodne aj Taliansko, ktoré už však momentálne nemá záujem.
Autor TASR
Nyon 29. augusta (TASR) - Štyria kandidáti sa uchádzajú o usporiadanie turnaja majstrovstiev Európy vo futbale žien v roku 2029. Podľa piatkového vyhlásenie Európskej futbalovej únie (UEFA) chce šampionát usporiadať Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Dánsko v spoločnej kandidatúre so Švédskom.
Medzi krajiny patrilo pôvodne aj Taliansko, ktoré už však momentálne nemá záujem. Nemci už dvakrát turnaj organizovali (1989, 2001), Dáni so Švédmi spoločne privítali európske mužstvá v roku 1997. Švédsko bolo dejiskom aj v roku 2013. Poliaci a ani Portugalčania ešte nehostili európsky šampionát žien. O dejisku pätnástej edície ME žien sa rozhodne 3. decembra.
Medzi krajiny patrilo pôvodne aj Taliansko, ktoré už však momentálne nemá záujem. Nemci už dvakrát turnaj organizovali (1989, 2001), Dáni so Švédmi spoločne privítali európske mužstvá v roku 1997. Švédsko bolo dejiskom aj v roku 2013. Poliaci a ani Portugalčania ešte nehostili európsky šampionát žien. O dejisku pätnástej edície ME žien sa rozhodne 3. decembra.