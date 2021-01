O osude OH by mala rozhodnúť OSN, tvrdí exviceprezident MOV Gosper

Sydney 17. januára (TASR) - Podľa bývalého viceprezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kevana Gospera by sa o osude preložených OH v Tokiu malo rozhodnúť na pôde Organizácie Spojených národov. Olympiáda by sa mala uskutočniť 23. júla - 8. augusta 2021, no jej konanie ohrozuje priebeh pandémie koronavírusu v Tokiu, Japonsku a na celom svete.



Japonsko momentálne patrí ku krajinám, ktoré zápasia s nárastom koronavírusových infekcií. V krajine už evidujú niekoľko ľudí, ktorí pricestovali do Tokia z Brazílie a zistilo sa u nich, že boli infikovaní novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa Gospera, stále čestného člena MOV, treba situáciu dôkladne vyhodnotiť. "Nejaká tretia strana by mala posúdiť, či celá táto záležitosť už presiahla šport, respektíve či konanie olympiády je za danej situácie v národnom záujme. Mali by sme sa obrátiť na OSN, ktorá by sa mala zapojiť do rozhodovania, či sa majú olympijské hry uskutočniť," povedal podľa agentúry AP bývalý austrálsky atlét, ktorý reprezentoval svoju krajinu najmä v behu na 400 metrov.