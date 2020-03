O osude turnaja vo Wimledone rozhodne streda, Federer musí čakať

Londýn 31. marca (TASR) - Roger Federer túži v roku 2020 získať svoj deviaty triumf vo Wimledone a celkovo 21. grandslamový v kariére, ale pandémia koronavírusu mu zrejme tento sen zhatí. Švajčiarsky tenista by mal od 29. júna až 12. júla štartovať na druhom grandslame sezóny, ale turnaj sa s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční.



Agentúra SID v utorok uviedla, že legendárne podujatie na tráve All England klubu zrejme tento rok nebude. "Všetko nasvedčuje tomu, že sa turnaj neodohrá," citovala agentúra švajčiarsky rozhlas. Odvolala sa aj na informácie stanice BBC, ktorá taktiež uviedla, že za momentálnych podmienok sa turnaj "uskutoční len ťažko". Organizátori by mali definitívne rozhodnúť v stredu. Ak sa turnaj naozaj konať nebude, stane sa tak po prvý raz od jeho založenia v roku 1877.



V hre nie je údajne ani náhradný termín, pretože trávnaté povrchy v londýnskom areáli to nedovoľujú. Od 31. augusta do 13. septembra by sa navyše mal začať turnaj US Open a od 20. septembra do 4. októbra ja na programe preložený antukový Grand Slam Roland Garros.



Švajčiarsky tenista, ktorý bude mať v lete 39 rokov, si tak na svoj 21. titul bude musieť zrejme počkať. Podľa anglických médií organizátori Wimbledonu nemusia mať hlavu v smútku pre finančné straty, pretože sa proti následkom pandémie včas poistili.