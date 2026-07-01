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O postupe Nórov rozhodol rekordný Haaland: Je to skrátka neuveriteľné
Nórsky kanonier nebol počas väčšiny duelu príliš zapojený do zápasu, no ako zvyčajne si našiel jeden moment, v ktorom udrel.
Autor TASR
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Arlington 30. júna (TASR) - Nórski futbalisti si utorkovým triumfom nad Pobrežím Slonoviny 2:1 zabezpečili miestenku v osemfinále MS 2026. Medzi najlepšiu šestnástku ich víťazným gólom poslal útočník Erling Haaland. Vôbec prvé víťazstvo vo vyraďovacej časti šampionátu podľa útočníka Manchestru City navždy zmení severskú krajinu.
Hráči Pobrežia Slonoviny síce hrali opticky lepšie, no doplatili na individuálnu kvalitu v kádri súpera a nepozornosť pri bránení na konci duelu. Na gól Nusu ešte dokázal v druhom polčase odpovedať po individuálnej akcii striedajúci Amad Diallo. V 86. minúte si však loptu pri pokutovom území našiel Patrick Berg a poslal ju pred bránku, kde stál na správnom mieste v správnom čase Erling Haaland.
Nórsky kanonier nebol počas väčšiny duelu príliš zapojený do zápasu, no ako zvyčajne si našiel jeden moment, v ktorom udrel. Po utorkovom piatom góle na turnaji sa stal prvým hráčom, ktorý sa presadil vo svojich prvých troch dueloch na MS. Navyše dosiahol na métu 60 reprezentačných gólov vôbec najrýchlejšie - v 53 zápasoch. Potreboval na to o 69 duelov menej ako Lionel Messi a o 76 menej ako Cristiano Ronaldo. Po postupe neskrýval radosť. „Skrátka neuveriteľné. Takéto víťazstvo navždy zmení Nórsko. Je dojemné vidieť ako nás futbal spája a ako veľa znamená pre túto krajinu,“ citovala Haalanda agentúra AFP.
V ďalšom dueli čaká Nórov náročný test v podobe Brazílie. Kapitán Martin Ödegaard sa stretne so spoluhráčmi z Arsenalu obrancom Gabrielom a krídelníkom Gabrielom Martinellim. Navyše si svet futbalu pripomenie rivalitu medzi Haalandom a Gabrielom aj na reprezentačnej úrovni. „Nie je veľa zápasov, ktoré sú väčšie ako súboj proti Brazílii na svetovom šampionáte. Máme šťastie, že máme v tíme Haalanda a je len na nás, aby sme mu vytvorili čo najviac príležitostí,“ vyjadril sa stredopoliar Ödegaard.
Tréner Stale Solbakken označil Haalanda za najlepšieho strelca na svete. „O tom niet pochýb. Napriek tomu, že sa dnes zapájal do medzihry len minimálne, dal víťazný gól. Okrem toho vyhral veľmi veľa súbojov a nevymenil by som ho za nikoho iného,“ uviedol 58-ročný Solbakken.
Africký zástupca napokon ťahal v súboji nováčikov vo vyraďovacej časti za kratší koniec. Po premiérovom postupe zo skupiny siahali „sloni“ minimálne na možnosť zahrať si predĺženie, no po chvíľke nepozornosti inkasovali. Podľa Dialla sa dalo gólu predísť. „Uľahčili sme im to. Ak necháte Haalanda samého, tvrdo za to zaplatíte. Sme sklamaní. Mali sme na to, aby sme šli aj ďalej. Zároveň sme však hrdí na to čo sme dosiahli, pretože predošlým generáciám sa to nepodarilo,“ povedal Diallo.
Podľa trénera Pobrežia Slonoviny Emerse Faeho chýbali jeho zverencom potrebné skúsenosti. „Na konci sme sa mohli radšej pokúsiť udržať výsledok a dostať zápas do predĺženia. Hráčom, ako je Haaland, nesmieme dať toľko priestoru. Chýbala nám vyspelosť. Napriek tomu si myslím, že nás tento turnaj posunul a pre hráčov bude skvelou skúsenosťou,“ vyjadril sa podľa The Athletic tréner jedného z najmladších kádrov na šampionáte.
Osemfinálový súboj Nórska proti rekordným päťnásobným svetovým šampiónom je na programe v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.
Hráči Pobrežia Slonoviny síce hrali opticky lepšie, no doplatili na individuálnu kvalitu v kádri súpera a nepozornosť pri bránení na konci duelu. Na gól Nusu ešte dokázal v druhom polčase odpovedať po individuálnej akcii striedajúci Amad Diallo. V 86. minúte si však loptu pri pokutovom území našiel Patrick Berg a poslal ju pred bránku, kde stál na správnom mieste v správnom čase Erling Haaland.
Nórsky kanonier nebol počas väčšiny duelu príliš zapojený do zápasu, no ako zvyčajne si našiel jeden moment, v ktorom udrel. Po utorkovom piatom góle na turnaji sa stal prvým hráčom, ktorý sa presadil vo svojich prvých troch dueloch na MS. Navyše dosiahol na métu 60 reprezentačných gólov vôbec najrýchlejšie - v 53 zápasoch. Potreboval na to o 69 duelov menej ako Lionel Messi a o 76 menej ako Cristiano Ronaldo. Po postupe neskrýval radosť. „Skrátka neuveriteľné. Takéto víťazstvo navždy zmení Nórsko. Je dojemné vidieť ako nás futbal spája a ako veľa znamená pre túto krajinu,“ citovala Haalanda agentúra AFP.
V ďalšom dueli čaká Nórov náročný test v podobe Brazílie. Kapitán Martin Ödegaard sa stretne so spoluhráčmi z Arsenalu obrancom Gabrielom a krídelníkom Gabrielom Martinellim. Navyše si svet futbalu pripomenie rivalitu medzi Haalandom a Gabrielom aj na reprezentačnej úrovni. „Nie je veľa zápasov, ktoré sú väčšie ako súboj proti Brazílii na svetovom šampionáte. Máme šťastie, že máme v tíme Haalanda a je len na nás, aby sme mu vytvorili čo najviac príležitostí,“ vyjadril sa stredopoliar Ödegaard.
Tréner Stale Solbakken označil Haalanda za najlepšieho strelca na svete. „O tom niet pochýb. Napriek tomu, že sa dnes zapájal do medzihry len minimálne, dal víťazný gól. Okrem toho vyhral veľmi veľa súbojov a nevymenil by som ho za nikoho iného,“ uviedol 58-ročný Solbakken.
Africký zástupca napokon ťahal v súboji nováčikov vo vyraďovacej časti za kratší koniec. Po premiérovom postupe zo skupiny siahali „sloni“ minimálne na možnosť zahrať si predĺženie, no po chvíľke nepozornosti inkasovali. Podľa Dialla sa dalo gólu predísť. „Uľahčili sme im to. Ak necháte Haalanda samého, tvrdo za to zaplatíte. Sme sklamaní. Mali sme na to, aby sme šli aj ďalej. Zároveň sme však hrdí na to čo sme dosiahli, pretože predošlým generáciám sa to nepodarilo,“ povedal Diallo.
Podľa trénera Pobrežia Slonoviny Emerse Faeho chýbali jeho zverencom potrebné skúsenosti. „Na konci sme sa mohli radšej pokúsiť udržať výsledok a dostať zápas do predĺženia. Hráčom, ako je Haaland, nesmieme dať toľko priestoru. Chýbala nám vyspelosť. Napriek tomu si myslím, že nás tento turnaj posunul a pre hráčov bude skvelou skúsenosťou,“ vyjadril sa podľa The Athletic tréner jedného z najmladších kádrov na šampionáte.
Osemfinálový súboj Nórska proti rekordným päťnásobným svetovým šampiónom je na programe v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.