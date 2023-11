O postupe v EKL rozhodol kapitán, Weiss: Pre mňa je hráč roka

Tórshavn 30. novembra (TASR) - Či v reprezentácii alebo klube, Juraj Kucka strieľa postupové góly. Po tom, čo prispel jedným k úspechu slovenských futbalistov v rozhodujúcom zápase o EURO s Islandom, zariadil dvoma aj štvrtkový triumf Slovana nad Klaksvíkom 2:1. Ten znamenal, že "belasí" si zahrajú druhý rok za sebou vo vyraďovacej fáze Európskej konferenčnej ligy.



V nehostinnom prostredí na Faerských ostrovoch s teplotou okolo dvoch stupňov Celzia sa triumf nerodil ľahko. Severania neprehrali domáci zápas v Európe deväť duelov v sérii a vo štvrtok ju chceli natiahnuť. Podobne ako v prvom stretnutí v Bratislave, sa ujali vedenia, no proti bol dvojgólový kapitán. Najprv v 24. minúte vyrovnal tvrdou ranou k ľavej žrdi a po zmene strán rozhodol po Čavričovej akcii na ľavej strane. "Druhý gól nebol výstavný, ale som rád za to, že som dal dva góly a pomohol tímu splniť úlohu," tešil sa po zápase. Slovan má už istý postup, o tom, či priamo do osemfinále alebo do play off sa rozhodne až v záverečnom 6. kole A-skupiny: "Stále máme o čo bojovať a o prvé miesto sa aspoň pokúsime pred domácim publikom."



Domáci zaskočili súpera v úvode oboch polčasov a aj v závere za stavu 1:2 si vypracovali dve šance na vyrovnanie. "Sme spokojní, že sme to zvládli. Tréneri nám pred zápasom spomínali ich domácu bilanciu, takže nás veľmi teší aj toto. Najťažších bolo posledných desať minút, keď to začali kopať dopredu, hrali už vabank. To bol len súboj na súboj, odrazené lopty, zbierať to a hore dole. Ťažko sa podrží lopta, pretože väčšina hráčov je vzadu a snažíme sa to odvrátiť. Navyše je tam tá umelá tráva, ktorú je na nohách cítiť oveľa viac ako normálnu. Takže to bolo sakramentsky ťažké," povedal kapitán Slovan.



Dva týždne dozadu pomohol Slovensku postúpiť na EURO 2024 a teraz má vo vrecku aj účasť vo vyraďovacej fáze EKL: "Je to pekné, nemohol som si to asi ani krajšie predstaviť. Tento mesiac s reprezentáciou aj so Slovanom, takže super."



Jeho prínos pre oba výbery vyzdvihol aj tréner Slovana a bývalý reprezentačný kouč. "Juro bude mať 37 rokov a je obdivuhodné, čo predvádza. Jeho výkony v reprezentácii boli fantastické, u nás hrá vynikajúco, takže pre mňa je futbalista roka. Za to, čo predviedol v reprezentácii už minulú kvalifikáciu a nikdy nebol takto vysoko ocenený. Myslím, že by si to zaslúžil," vzdal mu hold tréner Vladimír Weiss st.







/vyslaný redaktor TASR Michal Tegza/