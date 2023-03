O prvý zápas Argentíny po MS prejavilo záujem 1,5 milióna ľudí

Buenos Aires 17. marca (TASR) - O vstupenky na prvý zápas argentínskej futbalovej reprezentácie od jej triumfu na vlaňajších MS v Katare prejavilo záujem 1,5 milióna ľudí. Lístky sa vypredali v priebehu dvoch hodín.



Záujem o futbal v Argentíne stúpa, len o mediálnu akreditáciu na prípravné stretnutie s Panamou bolo podaných 131.537 žiadostí. Na štadión sa pritom zmestí 344 novinárov. "Radi by sme vyhoveli všetkým, ale potrebovali by sme dva štadióny len pre novinárov. Argentínske šialenstvo je totálne," uviedol prezident Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia.



Zápas je na programe vo štvrtok 23. marca na štadióne Monumental v Buenos Aires, ktorý má kapacitu 83.000 miest. Do predaja šlo 63.000 lístkov, zvyšných 20.000 miest AFA vyhradila na bezplatné vstupenky.



Argentínčania získali vlani tretí titul majstra sveta, ten predošlý sa im podarilo vybojovať počas éry legendárneho Diega Maradonu v roku 1986. Po návrate z Kataru čakalo národný tím v utorok 20. decembra v uliciach hlavného mesta päť miliónov fanúšikov. Argentínsky prezident Alberto Fernandez deň vyhlásil za štátny sviatok, aby tento úspech mohol osláviť každý.