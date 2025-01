Škriniar mieri do Istanbulu, dohodol sa s Fenerbahce

Istanbul 22. januára (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar sa ústne dohodol na pôsobení s Fenerbahce Istanbul. Turecký klub potvrdil jeho angažovanie na sociálnej sieti X. Ako uviedol novinár Yagiz Sabuncuoglu, 29-ročný obranca by mal v novom tíme v priebehu stredy absolvovať zdravotnú prehliadku.



Podľa ďalšieho novinára, renomovaného Fabrizia Romana sa vedenie "Feneru" dohodlo s Parížom St. Germain na trvalom prestupe Škriniara. Vedenie tureckého klubu v stredu zavesilo na svoj oficiálny profil na sociálnej sieti X fotografiu hráča s novým dresom v lietadle smerujúcom do Istanbulu, kde by mal v najbližšom čase skompletizovať prestup.



O kapitána slovenskej reprezentácie sa zaujímali aj kluby z anglickej Premier League. Médiá spomínali najmä Aston Villu a Newcastle United, najväčší interes hlásil Tottenham. Hovorilo sa aj o záujme SSC Neapol z talianskej Serie A, v ktorom pôsobí jeho krajan Stanislav Lobotka.



Skúsený slovenský obranca mal s PSG zmluvu platnú do júna 2028, v tejto sezóne nastúpil v drese úradujúceho francúzskeho majstra iba v piatich zápasoch.



Pre Škriniara pôjde už o štvrté pôsobisko v zahraničí, predtým si okrem PSG obliekal dresy Sampdorie Janov a Interu Miláno.