O španielsky Superpohár sa opäť bude hrať v Saudskej Arábii

Madrid 27. októbra (TASR) - O španielsky futbalový Superpohár sa aj v tejto sezóne bude hrať v Rijáde. V semifinále sa stretnú obhajca ligového titulu Real Madrid s finalistom Kráľovského pohára FC Valencia a Betis Sevilla ako úradujúci víťaz Copa del Rey s vicemajstrom FC Barcelona (11. a 12. januára), finále sa uskutoční 15. januára.



Prvýkrát sa v Saudskej Arábii, konkrétne v Džidde, bojovalo o trofej v ročníku 2019/2020, Real vtedy zdolal mestského rivala Atletico v jedenástkovom rozstrele. Po pandemickej prestávke, keď sa hralo v Španielsku a triumfoval Athletic Bilbao, sa Superpohár začiatkom tohto roka vrátil do Saudskej Arábie. V Rijáde sa radoval Real po víťazstve nad Bilbaom 2:0.



Súťaž sa v blízkovýchodnej krajine bude konať do roku 2029 na základe kontraktu, ktorý do pokladnice Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) prinesie 30 miliónov eur za sezónu. Informovala o tom agentúra AFP.