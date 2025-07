O Taliansky superpohár zabojujú tímy v decembri v Saudskej Arábii

Rím 1. júla (TASR) - Futbalisti Neapola, Interu Miláno, Bologne a AC Miláno zabojujú v decembri v Saudskej Arábii o triumf v Talianskom superpohári. Po utorkovom stretnutí výboru talianskej Serie A o tom informoval prezident súťaže Ezio Simonelli.



Finálové súboje sa v S. Arábii odohrajú štvrtýkrát v histórii, premiérovo to však nebude v januári. Simonelli zatiaľ nepotvrdil presné dejisko turnaja štyroch tímov. „Zatiaľ nevieme, kde presne sa bude hrať, bude to buď Rijád alebo Džidda. Rozhodnutie spravia zástupcovia Saudskej Arábie,“ citovala Taliana agentúra AFP. Od roku 2023 sa zo zápasu víťaza Talianskeho pohára proti víťazovi scudetta stal turnaj štyroch tímov. K dvom mužstvám s trofejou sa spoločne s druhým mužstvom Serie A pridal aj zdolaný tím z finále pohárovej súťaže. Semifinálové duely sú na programe 18. a 19. decembra, o víťazovi sa rozhodne 22. decembra.



Serie A zároveň premýšľa o premiestnení súboja AC Miláno-Como do Austrálie. V dátum zápasu, ktorý sa odohrá 8. februára, bude totiž domáci štadión AC uzavretý pre prebiehajúce olympijské hry 2026. Na legendárnom San Sire sa dva dni predtým bude konať otvárací ceremoniál ZOH.