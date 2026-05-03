Nedela 3. máj 2026
O titul majstra SR v hokejbale zabojujú LG Bratislava a Skalica

Na snímke zľava Patrik Kromka (Popradskí piráti), Jozef Minárik a brankár Filip Surák (obaja LG Corwin) počas piateho semifinálového zápasu play off TIPOS Slovenskej hokejbalovej extraligy LG Corwin - Popradskí piráti v Areáli netradičných športov v bratislavskej mestskej časti Ružinov v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR - Michal Runák

Obhajca titulu zo Skalice zdolal v piatom rozhodujúcom zápase vicemajstra z Považskej Bystrice 4:3 po predĺžení.

Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - O titul majstra SR v TIPOS hokejbalovej extralige mužov 2025/2026 zabojujú hráči LG Bratislava a Skalice. Obhajca titulu zo Skalice zdolal v piatom rozhodujúcom zápase vicemajstra z Považskej Bystrice 4:3 po predĺžení a víťaz základnej časti LG zdolal Poprad 5:2.



semifinále play off - 5. zápasy:

LG Corwin – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Góly: Benko, Ma. Šalka, Lipiansky, Fumač, Mi. Šalka – Imrich, Teplický

/konečný stav série 3:2, LG postúpila do finále/



HBK PROTEF Považská Bystrica – HBK H+H Skalica 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Góly: Lopušan 2, Straka – Lukačovič, Salajka, Marek, Siakeľ

/konečný stav série 3:2, Skalica postúpila do finále/



termíny finále play off:

1. zápas 9. mája LG Corwin Bratislava - HBK H+H Skalica

2. zápas 10. mája LG Corwin Bratislava - HBK H+H Skalica

3. zápas 16. mája HBK H+H Skalica - LG Corwin Bratislava

prípadný 4. zápas 17. mája HBK H+H Skalica - LG Corwin Bratislava

prípadný 5. zápas 23. mája LG Corwin Bratislava - HBK H+H Skalica
