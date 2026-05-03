O titul majstra SR v hokejbale zabojujú LG Bratislava a Skalica
Obhajca titulu zo Skalice zdolal v piatom rozhodujúcom zápase vicemajstra z Považskej Bystrice 4:3 po predĺžení.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - O titul majstra SR v TIPOS hokejbalovej extralige mužov 2025/2026 zabojujú hráči LG Bratislava a Skalice. Obhajca titulu zo Skalice zdolal v piatom rozhodujúcom zápase vicemajstra z Považskej Bystrice 4:3 po predĺžení a víťaz základnej časti LG zdolal Poprad 5:2.
semifinále play off - 5. zápasy:
LG Corwin – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Góly: Benko, Ma. Šalka, Lipiansky, Fumač, Mi. Šalka – Imrich, Teplický
/konečný stav série 3:2, LG postúpila do finále/
HBK PROTEF Považská Bystrica – HBK H+H Skalica 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: Lopušan 2, Straka – Lukačovič, Salajka, Marek, Siakeľ
/konečný stav série 3:2, Skalica postúpila do finále/
termíny finále play off:
1. zápas 9. mája LG Corwin Bratislava - HBK H+H Skalica
2. zápas 10. mája LG Corwin Bratislava - HBK H+H Skalica
3. zápas 16. mája HBK H+H Skalica - LG Corwin Bratislava
prípadný 4. zápas 17. mája HBK H+H Skalica - LG Corwin Bratislava
prípadný 5. zápas 23. mája LG Corwin Bratislava - HBK H+H Skalica
