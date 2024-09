O titul na US Open budú v mužskej dvojhre bojovať Sinner a Fritz

muži - dvojhra - semifinále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Jack Draper (V. Brit.-25) 7:5, 7:6 (3), 6:2

Taylor Fritz (USA-12) - Frances Tiafoe (USA-20) 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1

New York 7. septembra (TASR) - O titul na grandslamovom tenisovom turnaji US Open budú v mužskej dvojhre bojovať Jannik Sinner a Taylor Fritz. Sinner zdolal v prvom semifinále v noci na sobotu Brita Jacka Drapera 7:5, 7:6 (3), 6:2 a stal sa prvým Talianom vo finále podujatia. Fritz zvíťazil nad krajanom Francesom Tiafoeom 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 a postaral sa o prvú finálovú účasť pre USA v mužskej dvojhre na turnajoch veľkej štvorky po 15 rokoch.Sinner potvrdil pozíciu jednotky turnaja a bude mať šancu získať druhé grandslamové prvenstvo v sezóne po triumfe na Australian Open. Draper ako nasadený hráč číslo 25 situáciu súperovi uľahčil aj 10 dvojchybami a 43 nevynútenými chybami. Brit hral v úvodných dvoch setoch vyrovnanú partiu, prvý set rozhodla jedenásta hra, v ktorej Sinner na tretí pokus využil brejkbal a prelomil súperovo podanie na 6:5. Následne dopodával do víťazného konca. V druhom sete si obaja hráči podržali servis a rozhodol až tajbrejk, ktorý Talian ovládol, keď viedol aj 6:1. V treťom sete už Draperovi došli fyzické sily, keď mal aj žalúdočné ťažkosti. Sinner taktiež požiadal o zdravotný tajmaut, no ani jeho problémy so zápästím ho na ceste do finále nezastavili.Tiafoe mal pred zápasom proti Fritzovi bilanciu vzájomných duelov 1:6, no od postupu do finále nebol ďaleko. Dvadsiaty nasadený hráč viedol proti dvanástke podujatia 2:1 na sety a aj štvrtý set mal vyrovnaný priebeh. Zlomovým momentom bol desiaty gem, v ktorom sa Fritz dostal ako prvý k brejkbalu, ktorý bol zároveň hneď i setbalom. Využil ho a v rozhodujúcom sete už dominoval. Fritz tak nadviazal na Andyho Roddicka, ktorý bol predchádzajúcim Američanom vo finále grandslamového turnaja a to v roku 2009 vo Wimbledone. Ten istý hráč má na konte aj zatiaľ posledný americký turnajový triumf, keď uspel na US Open v roku 2003.