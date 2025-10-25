< sekcia Šport
O titul v Tokiu zabojujú Benčičová a Nosková
Benčičová zdolala Sofiu Keninovú z USA 7:6, 3:6, 6:2.
Autor TASR
Tokio 25. októbra (TASR) - Vo finále turnaja WTA 500 v Tokiu sa predstavia Češka Linda Nosková a reprezentantka Švajčiarska Belinda Benčičová. Noskovej semifinálová súperka Jelena Rybakinová z Kazachstanu odstúpila ešte pred stretnutím pre zranenie chrbta. Benčičová zdolala Sofiu Keninovú z USA 7:6, 3:6, 6:2.
Nosková sa s Benčičovou stretne po prvýkrát. Švajčiarska olympijská víťazka so slovenskými koreňmi z Tokia 2021 už jednu Češku na turnaji zdolala, vo štvrťfinále si poradila s Karolínou Muchovou.
dvojhra - semifinále:
Linda Nosková (ČR-6) - Jelena Rybakinová (Kaz.-2) bez boja, Belinda Benčičová (Švajč.-5) - Sofia Keninová (USA) 7:6 (5), 3:6, 6:2
