O triumf Toronta na ľade Rangers rozhodol Knies

NHL - výsledky:



New York Rangers - Toronto 2:3,

Dallas - Los Angeles 6:2,

Colorado - Minnesota 5:2

New York 1. marca (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL nad Los Angeles Kings 6:2. V drese Stars sa blysol štyrmi asistenciami fínsky útočník Roope Hintz. Toronto uspelo na ľade New Yorku Rangers 3:2 a pripísalo si štvrté víťazstvo za sebou. Colorado zdolalo Minnesotu 5:2 aj vďaka trojbodovému Rossovi Coltonovi (2+1). Slováci sa v troch zápasoch na ľadoch nepredstavili.Dallas triumfoval v štvrtom z uplynulých piatich duelov. Na víťazstve domácich mal okrem Hintza zásluhu aj dvojgólový Logan Stankoven. Jason Robertson a Sam Steel mali obaja zhodnú bilanciu 1+1, Thomas Harley si pripísal dve asistencie. Kings ukončili svoju sedemzápasovu sériu s minimálne bodom.Hráči Maple Leafs viedli po góloch Olivera Ekmana-Larssona a Williama Nylandera 1:0 aj 2:1. Rangers však v oboch prípadoch dokázali vyrovnať, keď sa presadili Mika Zibanejad a v oslabení Will Cuylle. Nerozhodný výsledok zlomil na stranu hostí Američan so slovenskými koreňmi Matthew Knies. Anthony Stolarz zaznamenal 33 úspešných zákrok a aj vďaka nemu Toronto triumfovalo v siedmom z predchádzajúcich ôsmich stretnutí.Minnesote vyšla prvá tretina na ľade Colorada. Wild skórovali v 5. minúte zásluhou Matsa Zuccarella. Domáci síce vyrovnali, keď sa Valerij Ničuškin presadil v presilovej hre. Vincent Hinostroza však rovnako v početnej výhode poslal Wild opäť do vedenia. Avalanche rozhodli o triumfe v druhej časti. Postupne skórovali Jonathan Drouin, Jack Drury a Colton, ktorý osem sekúnd pred koncom tretej tretiny potvrdil víťazstvo strelou do prázdnej bránky. Oliver Kylington zaznamenal v drese domácich dve asistencie.