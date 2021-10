O triumfe PSG rozhodla sporná penalta, Thomas: VAR ma už unavuje

Na snímke útočník PSG Kylian Mbappe oslavuje svoj gól z penalty v zápase 10. kola francúzskej Ligue 1 vo futbale Paríž Sr. Germain - Angers SCO (2:1) v piatok 15. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke druhý zľava Angelo Fulgini oslavuje so svojimi spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól počas futbalového zápasu francúzskej Ligue 1 medzi Paríž St. Germain a Angers v Paríži vo Francúzsku v piatok 15. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 16. októbra (TASR) - Kylian Mbappe potiahol futbalistov Paríža St. Germain k deviatemu ligovému triumfu z desiatich duelov. Pri absenciách Lionela Messiho i Neymara, obaja v noci na piatok hrali zápasy juhoamerickej kvalifikácie MS 2022, potiahol tím k výhre nad štvrtým Angers 2:1. Parížania museli proti húževnatému súperovi otáčať duel a pri oboch ich góloch zasiahol VAR. Najmä ten druhý z penalty vyvolal hnev hostí.Parížania mali v piatkovom zápase výraznú prevahu v držaní lopty i pri tvorbe nebezpečných útokov, ale boli to hostia, ktorí sa v Parku princov dostali do vedenia. Po strate lopty Marca Verrattiho pred súperovou šestnástkou predviedli v 36. minúte rýchly brejk, Sofiane Boufal našiel krížnou prihrávkou do vápna Angela Fulginiho a ten dorazil loptu do siete. V závere polčasu neplatil zásah Andera Herreru pre ofsajd. Domáci v druhom polčase ešte viac zatlačili súpera a v 69. minúte sa im podarilo znížiť, keď Mbappe nacentroval loptu z pravej strany na hlavu Danila Pereiru. Gól preskúmal VAR, no platil.Francúzsky reprezentačný útočník dokonal obrat v 87. minúte, keď premenil penaltu. Rozhodol o nej až videoasistent rozhodcu, lopta po hlavičke Maura Icardiho, ktorému nacentroval Mbappe, v šestnástke trafila do ruky mierne od tela obrancu Pierricka Capelleho. Rozhodca tento moment nepostrehol a tak sa v hre najprv pokračovalo. Pri ďalšom prerušení hry už zaúradoval VAR, hlavný rozhodca Bastien Dechepy si situáciu pozrel na obrazovke a ukázal na biely bod. Capelleho ruke však predchádzal iný zákrok, keď Icardi potiahol za ruku obrancu Romaina Thomasa, ten spadol a argentínsky útočník sa vďaka tomu dostal k hlavičke. To však Dechepy na videu neskúmal.hneval sa Thomas.uviedol hosťujúci hráč pre Amazon Prime.pýtal sa rozčarovaný tréner hostí Gérald Baticle.Mbappe premenil nariadenú penaltu a rozhodol o triumfe domácich. Tí si napravili chuť po predchádzajúcom ligovom vystúpení pred reprezentačnou prestávkou, v ktorom podľahli Rennes 0:2. Na čele tabuľky majú deväťbodový náskok pred Lens, to má však zápas k dobru. Štvrté Angers stráca na lídra jedenásť bodov.Tréner PSG Mauricio Pochettino nemal k dispozícii okrem Argentínčana Messiho ani jeho krajanov Angela Di Mariu a Leandra Paredesa a z Brazílčanov mu chýbal s Neymarom aj Marquinhos.uviedol po zápase Pochettino. Hlavný kouč verí, že juhoamerickí hráči budú k dispozícii na utorkový duel Ligy majstrov s Lipskom.