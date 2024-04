O triumfe Realu rozhodol dvojgólový Rodrygo, Ancelotti: Bol rozdielový

Madrid 1. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid si udržali osembodový náskok na čele španielskej La Ligy pred FC Barcelona. "Biely balet" v nedeľňajšom stretnutí s Athleticom Bilbao (2:0) nemohol počítať so suspendovaným brazílskym krídelníkom Viniciusom Juniorom, ktorého však zastúpil dvoma gólmi jeho krajan Rodrygo.



Vinicius si odpykal trest za päť žltých kariet v sezóne, do zostavy sa naopak po suspendovaní vrátil najlepší ligový strelec Jude Bellingham. Už vo ôsmej minúte zápasu nasmeroval Real za dôležitými tromi bodmi Rodrygo, ktorý si po prenesení hry od Brahima Diaza naviedol loptu na pravú nohu a zo strednej vzdialenosti otvoril skóre. Na jeho strelu k vzdialenejšej žrdi nedosiahol brankár Julen Agirrezabala, ten odchytal prvý duel v sezóne, keď nahradil oddychujúcu jednotku Unaia Simona. "Hral veľmi dobre, bol rozdielový hráč na ihrisku, dokázal streliť otvárací gól. Má veľkú kvalitu v pohybe, to je to, čo má robiť," pochválil tréner Carlo Ancelotti autora dvoch presných zásahov.



Rodrygo sa strelecky presadil aj v 73. minúte po prihrávke Bellinghama. Ancelottiho potešili góly brazílskeho krídelníka, keďže v uplynulých 13 dueloch skóroval iba raz. "Existujú veľmi ojedinelé prípady útočníkov, ktorí strieľajú góly stále, ako napríklad Karim Benzema alebo Cristiano Ronaldo. So skúsenosťami sa Rodrygo v tomto aspekte hry určite zlepší, pretože je stále mladý a hrá s veľkou intenzitou," citovala 64-ročného Taliana agentúra AFP.



Do zostavy Realu sa po viac ako siedmich mesiacoch vrátil obranca Eder Militao, ktorý odohral iba pár sekúnd v nadstavenom čase druhého polčasu. "Cítim veľkú radosť a šťastie. Počuť fanúšikov, keď som sa išiel rozcvičiť, bol neopísateľný pocit," povedal Militao pre Real Madrid TV.



Osem kôl pred koncom je blízko k zisku miestenky do skupinovej fázy Ligy majstrov Girona. Katalánsky klub dlho sekundoval v boji o titul Realu, v súčasnosti ho už delí od lídra tabuľky 10 bodov. Girončania zvládli dôležitý duel proti Realu Betis. Víťazstvo strhol na ich stranu v druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu uruguajský útočník Cristian Stuani. Hosťujúci brankár Rui Silva inkasoval aj dvakrát z kopačky Arťoma Dovbyka, ktorý sa so 16 gólmi dotiahol v tabuľke strelcov na Bellinghama a Anteho Budimira z Osasuny Pamplona. Girona má deväťbodový náskok pred štvrtým Bilbaom. "Kým nebude kvalifikácia do LM matematicky spečatená, musíme pracovať. Budeme sa pripravovať na zápasy tak, akoby boli posledné. Sme na dobrej ceste, prežívame historickú sezónu a dokončíme ju čo najlepšie," poznamenal Stuani pre televíziu DAZN.