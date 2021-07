O účasti divákov na OH sa stále nerozhodlo

Tokio 1. júla (TASR) - Japonský premiér Jošihide Suga ešte nevie, či v krajine povolia vstup fanúšikom OH v Tokiu. Tri týždne pred začiatkom hier v krajine rastie počet prípadov COVID-19.



Zvýšené pozitívne prípady vyvolávajú obavy, že by hry urýchlili šírenie koronavírusu. Odborníci varujú, že vysoko nákazlivý kmeň Delta by mohol spôsobiť rýchle oživenie infekcií, ktoré si môžu vyžadovať ďalší výnimočný stav, a to aj počas hier, ktoré začínajú 23. júla. "Pre túto chvíľu zastávam názor, že je nemožné mať na tribúnach divákov. Podnikneme kroky, v ktorých budeme uprednostňovať bezpečnosť a ochranu ľudí," citovala Sugu agentúra AP.



Tokio v stredu potvrdilo 673 nových prípadov, pričom v krajine evidujú nárast pozitívnych testov dvanásty deň po sebe. Micuo Kaku, lekársky konzultant pre metropolitnú vládu v Tokiu, vo štvrtok na týždennom stretnutí povedal, že v Tokiu je kritická situácia, pretože nárast je vyvolaný variantom Delta. Organizátori sa minulý týždeň rozhodli povoliť vstup až 10.000 divákov, alebo 50 percentám kapacity v jednotlivých dejiskách. Na základe kritiky a obáv od odborníkov i verejnosti vládni úradníci neskôr uviedli, že sú otvorení tomu, že nebudú v mať na hrách fanúšikov v prípade zhoršenia situácie. Suga uviedol, že o divákoch bude musieť rozhodnúť stretnutie s ďalšími štyrmi zúčastnenými stranami: organizačným výborom, mestom Tokio, medzinárodným olympijským a paralympijským výborom (MOV). Stretnutie sa má uskutočniť na budúci týždeň.