O účasti hráčov z NHL na ZOH 2022 v Pekingu sa stále rokuje

Bratislava 22. júna (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) aj naďalej rokuje s NHL o účasti hokejistov na ZOH 2022 v Pekingu. Pre agentúru TASS to potvrdil člen rady IIHF Petr Bříza.



Prezident IIHF René Fasel pred dvoma dňami uviedol, že o účasti hráčov NHL na olympiáde sa rozhodne do týždňa. "O účasti hráčov NHL na ZOH v Pekingu aktívne diskutujú všetky zainteresované strany. IIHF sa zaviazala pomáhať a prilákať najlepších svetových hráčov na olympiáde. V tejto chvíli môžeme povedať, že pracovný proces prebieha, snažíme sa čo najskôr nájsť riešenie," uviedol Bříza.



ZOH v Pekingu sa uskutočnia od 4. do 20. februára 2022. Hráči z NHL sa zúčastnili na zimných olympiádach v rokoch 1998 až 2014. Počas ZOH 2018 v Pjongčangu vedenie profiligy odmietli prerušiť sezónu a uvoľniť hráčov do reprezentácií.