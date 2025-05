O účasti Rusov v Miláne a Cortine sa údajne ešte nerozhodlo

Štokholm 24. mája (TASR) - O účasti hokejistov Ruska na budúcoročnom olympijskom turnaji v Taliansku sa ešte nerozhodlo. Uviedla to Ruská hokejová federácia (RHF) v oficiálnom vyhlásení.



Lotyšský portál sportacentrs.com v piatok napísal, že na výročnom kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v Štokholme sa o neúčasti Rusov pod piatimi kruhmi v Miláne a Cortine d'Ampezzo rozhodlo. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ani IIHF to však oficiálne nepotvrdili. „O účasti Ruska na olympiáde sa v priebehu kongresu diskutovalo. IIHF, RHF a Ruský olympijský výbor (ROV) sa dohodli, že príde k ďalšiemu stretnutiu v lete. Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo,“ cituje agentúra TASS vyhlásenie RHF.



IIHF vo februári rozhodla o predĺžení zákazu účinkovania Ruska a Bieloruska na všetkých jej medzinárodných turnajoch, ktoré sa uskutočnia v sezóne 2025/2026. V otázke olympijskej účasti reprezentácie Ruska má však posledné slovo MOV.



Ak by Rusi na olympiáde chýbali, Slováci by nastúpili v B-skupine spolu s Fínskom, Švédskom a Talianskom. V prípade prijatia by sa predstavili v C-skupine práve s Rusmi a ďalej i s USA a Lotyšskom.