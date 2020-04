O US Open sa rozhodne v júni, uvažuje sa aj o presune do Kalifornie

New York 25. apríla (TASR) - Vedenie tenisového turnaja US Open rozhodne o organizácii v pôvodnom termíne najneskôr v júni. Grand Slam je naplánovaný na 31. augusta až 13. septembra. Tenisová federácia USA (USTA) však uvažuje aj o jeho presunutí z New Yorku, ktorý je epicentrum koronavírusu v krajine, do Kalifornie.



Informoval o tom španielsky denník Marca, podľa ktorého by sa mohlo podujatie uskutočniť v Indian Wells. Kalifornské stredisko má dostatočné kapacity a hlavný dvorec s miestom pre 16.100 divákov je druhý najväčší na svete, hneď po štadióne Arthura Ashea.



New York má najviac prípadov nového koronavírusu v USA a v jeho metropolitnej oblasti podľahlo ochoreniu COVID-19 už viac ako 16.000 osôb. V tenisovom centre Flushing Meadows navyše zriadili provizórnu nemocnicu. Informovala agentúra SID.



V USA evidovali v sobotu popoludní viac ako 925-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 52.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 2,8 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu takmer 200.000 osôb.