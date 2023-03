O usporiadanie ženských ME v roku 2025 majú záujem štyri kandidatúry

Nyon 28. marca (TASR) - Francúzsko, Poľsko, Švajčiarsko so samostatnou a Dánsko, Fínsko, Nórsko a Švédsko so spoločnou kandidatúrou sa chcú uchádzať o usporiadanie ME futbalistiek v roku 2025. Výkonný výbor UEFA rozhodne o organizátorovi na budúci utorok pred kongresom v Lisabone.



V minulom roku sa európsky šampionát uskutočnil v Anglicku. Pôvodne sa mala kontinentálna elita zísť už v roku 2021, no šampionát sa vtedy nemohol hrať pre pandémiu koronavírusu. Domáce družstvo vlani triumfovalo vo finále vo Wembley nad Nemeckom 2:1 po predĺžení.