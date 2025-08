O útočníka Šeška majú veľký záujem Manchester United i Newcastle

Londýn 5. augusta (TASR) - Slovinského futbalistu Benjamina Šeška sa snažia získať do svojho tímu hneď dva kluby z Premier League. Manchester United najnovšie ponúkol jeho doterajšiemu zamestnávateľovi RB Lipsko 85 miliónov eur, Newcastle United dal na stôl 80 miliónov.



Slovinský útočník si v uplynulej sezóne v drese Lipska pripísal 13 gólov a päť asistencií. V Newcastli by mohol Šeško zaceliť dieru po prípadnom odchode Alexandra Isaka a stať sa spoluhráčom Martina Dúbravku, ak by slovenský gólman v mužstve zostal. Manchester United má za sebou najhoršiu sezónu za uplynulých 51 rokov a jednou z príčin bol práve nevýrazný útok. Šeškov príchod by pravdepodobne znamenal odchod Rasmusa Höjlunda. Informovala agentúra AFP.