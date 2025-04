O víťazstve Jets rozhodol v závere Connor

1. kola play off NHL



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



prvé zápasy:



Winnipeg Jets - St. Louis Blues 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)



Góly: 14. Scheifele (Connor, Morrissey), 16. Anderson-Dolan (Barron, L. Schenn), 50. Iafallo (Scheifele, Connor), 59. Connor (Scheifele, Morrissey), 60. Lowry (Appleton) - 10. Thomas (Fowler, Bučnevič), 19. Sundqvist (Bolduc, Faulk), 22. Kyrou (Faulk, Neighbours). Brankári: Hellebuyck - Binnington, strely na bránku: 26:17.



/stav série: 1:0/







Dallas Stars - Colorado Avalanche 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)



Góly: 47. Hintz (Harley, Johnston) - 30. Lehkonen (MacKinnon, Nečas), 37. MacKinnon (Makar, Drouin), 53. Toews (Manson, O'Connor), 57. MacKinnon (O'Connor, Lindgren), 58. Coyle (Drury, Kelly). Brankári: Oettinger - Blackwood, strely na bránku: 24:24.



/stav série: 0:1/

New York 20. apríla (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v noci na nedeľu v úvodnom zápase 1. kola play off NHL nad St. Louis Blues 5:3. Vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie sa tak ujali vedenia 1:0. Hráči Dallasu Stars prehrali na domácom ľade s Coloradom Avalanche 1:5.Winnipeg rozhodol o triumfe nad St. Louis tromi gólmi v tretej tretine. Kyle Connor a Mark Scheifele mali v drese držiteľov Prezidentskej trofeje bilanciu 1+2. Víťazný gól strelil Connor 96 sekúnd pred koncom, keď strelou bez prípravy z pravej strany prekonal Jordana Binningtona.povedal pre nhl.com Connor, ktorý štvrtým víťazným gólom v play off vyrovnal klubový rekord Paula Šťastného. Víťazstvo Jets poistil gólom do prázdnej bránky kapitán Adam Lowry.Blues po góloch Roberta Thomasa, Oskara Sundqvista a Jordana Kyroua viedli po dvoch tretinách 3:2." uviedol tréner St. Louis Jim Montogomery. Scheifele nazbieral v play off už 41 bodov a dostal sa na čelo klubových zápisov pred Blakea Wheelera (39).Colorado zlomilo odpor Dallasu tromi presnými zásahmi v záverečnej desaťminútovke. Dva góly hostí vsietil Nathan MacKinnon a pridal aj asistenciu. O ďašie zásahy Avalanche sa zaslúžili Artturi Lehkonen, Devon Toews a Charlie Coyle, Logan O'Connor mal dve asistencie. V bránke podal spoľahlivý výkon Mackenzie Blackwood, autor 23 zákrokov.chválil svojho brankára obranca "lavín" Cale Makar (0+1), ktorý sa ako tretí najrýchlejší obranca v histórii dostal na métu 60 asistencií v play off. Potreboval na to 73 duelov, rýchlejší boli len Bobby Orr (69 zápasov) a Al MacInnis (71).Jediný gól Dallasu strelil v 47. minúte Roope Hintz, keď v presilovke znížil na 1:2.povedal obranca Stars Thomas Harley. Stars ukončili základnú čast siedmimi prehrami za sebou. Fínsky útočník Mikko Rantanen, ktorý sa z Colorada dostal po dvoch výmenách z Caroliny do Dallasu, odohral proti svojmu bývalému tímu 18 minút a zaznamenal tri strely.