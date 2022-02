O víťazstve Nitry nad Michalovcami rozhodol v predĺžení Buček

HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 9. Rockwood (Mezei), 53. Mezei (Buček, Krivošík), 61. Buček (Krivošík, Raskob) - 13. Cameranesi, 30. Cameranesi (Žitný). Rozhodovali: Stano, Výleta - Frimmel, Hercog, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 900 divákov.



Nitra: Honzík - Mezei, Pánik, Švarný, Raskob, Rais, Vitáloš, Šramaty - Buček, Buncis, Krivošík - Sýkora, Rockwood, Hrnka - Tvrdoň, Bajtek, Varga - Múčka, Baláž, Volko - Molnár

Michalovce: Vošvrda - Ross, Doherty, Macejko, Pavlin, Mihalik, Bokroš, Mudrák - Kukuča, Cameranesi, Suja - Przygodski, Buc, Faith - Galbavý, Galamboš, Žitný - Mašlonka, Luža

Nitra 15. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 po predĺžení v utorkovom zápase 38. kola Tipos extraligy. O víťazovi stretnutia sa rozhodlo v extračase, keď tridsiatym gólom v sezóne zabezpečil Nitre bod navyše Samuel Buček.Ako prví v zápase pohrozili hostia z Michaloviec, ale strely Cameranesiho ani Suju neskončili za chrbátom Honzíka. Boli to naopak Nitrania, ktorí išli v 9. minúte do vedenia po tom čo Rockwood nastrelil do korčule jedného z hosťujúcich obrancov. Rovnaký gól sa podarilo streliť v 13. minúte aj Michalovčanom, keď Cameranesiho prihrávka trafila korčuľu Múčku - 1:1.Prostredná časť príliš atraktívny hokej nepriniesla. Na oboch stranách bolo minimum šancí a hra nemala potrebné tempo. Skóre sa menilo iba v polovici zápasu, keď sa v presilovej hre presadil delovkou od modrej čiary Cameranesi. "Corgoni" navyše prišli v druhej tretine kvôli zraneniu o Rockwooda s Volkom.V 43. minúte mohol vyrovnať Buček, ale jeho strelu spoza hráča Vošvrda lapačkou zlikvidoval. Ten istý hráč si to však vynahradil v 53. minúte, keď sa pekne zbavil dvoch obrancov a pripravil vyrovnávajúci gól Mezeiovi - 2:2. O víťazovi stretnutia sa rozhodlo až v predĺžení. Tridsiatym gólom v sezóne zabezpečil Nitre extra bod Samuel Buček.