O vizuálny zážitok v Riga Aréne sa starajú Slováci

Riga 30. mája (TASR) - Okrem hŕstky žurnalistov nie sú v dejisku hokejového šampionátu žiadni Slováci okrem tých, ktorí tu dlhodobo žijú. Jeden však predsa do Rigy na MS pricestoval a stalo sa tak na pozvanie vedenia Riga Arény. Adam Adámek v nej dozerá na všetky komponenty firmy, ktorá sa v hale stará o rôznu vizualizáciu počas zápasov.



Adámek pracuje na Slovensku vo firme, ktorá sa stará napríklad aj o zážitky na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. "Sme primárne softvérová firma. Náš unikátny systém, ktorý je v tejto podobe na svete jedinečný, integruje všetky vstupy a výstupy do jednej centrálne spravovanej platformy. A celú arénu, myslím tým kamerové systémy, LED obrazovky na čele s kockou, lokálny televízny okruh, atď., dokážu riadiť dvaja až traja ľudia z jedného pracoviska. A ja som tu vlastne na to, aby mali pracovníci v Riga Aréne pokoj, aby všetko fungovalo ako má, a aby mali potrebný pokoj na svoju prácu," uviedol Adámek pre TASR.



Do dejiska MS prišiel s predstihom, aby bol nápomocný už pri príprave na hokejový sviatok: "My dodávame systém, ale poskytujeme zákazníkom aj podporu. Normálne to robíme na diaľku, ale pri veľkých akciách ako je táto, si hala objednáva človeka, aby bol priamo na mieste. Prvé dni toho bolo viac, čo sa týka mojej práce, príprava je vždy najdôležitejšia, potom už toho nie je tak veľa."



Slovák prišiel na pozvanie arény, ktorá mu hradí všetky náklady. "My robíme len stále inštalácie, málokedy systém požičiavame individuálne na jednu akciu. Väčšinou robíme inštalácie na dlhšie obdobie," vysvetlil.



Slovenská firma má s hokejom bohaté skúsenosti. Pôsobila na MS v roku 2015 v Prahe a aj na uplynulom šampionáte v Košiciach a Bratislave, ale aj v Moskve a Petrohrade v roku 2016. V roku 2017, keď sa MS konali v nemeckom Kolíne a v Paríži, pôsobili v hale Bercy vo francúzskej metropole. Ich systém majú aj v Capital Arene vo Washingtone, kocka v hale účastníka NHL je výnimočná. "Máme systém po celom svete, dokopy je to 40 až 50 hál. Ja tu iba dohliadam, aby to dobre fungovalo. Ráno to skontrolujem, ak sa mi niečo nezdá, tak to riešim, inak to nechám žiť svojím životom. Som tu v podstate ako prvá pomoc," vysvetlil Adámek.



Od začiatku MS musel zatiaľ riešiť iba jeden problém. Všetko však ide plynulo a prípravu nenarušilo ani rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorá po odňatí spoluorganizácie Bielorusku rozhodla, že sa turnaj bude hrať iba v Rige. "Mali sme iba jeden problém, ale to nebola naša vina, išlo o problém siete. Ale už je všetko v poriadku. Tým, že v druhej hale, kde hrajú aj slovenskí hokejisti, nemáme systém, neboli sme pod tlakom a stresom. V Riga aréne je náš systém už tri roky, vedia ho už ovládať."



Adámek si zo Slovenska musel priniesť aj nejaké náradie, do Rigy sa však dostal bez problémov. Ako však pre TASR prezradil, nie vždy to išlo ľahko: "Všetko som teraz mal vo veľkej batožine. Ale stalo sa mi, že keď sme inštalovali systém v Kazachstane, niesol som si so sebou aj bránkovú kameru a to letiskovú kontrolu až príliš zaujalo. Ale dobre to dopadlo."