O vstupenky je mimoriadny záujem, informovala FIFA

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Riadiaci orgán svetového futbalu hovorí o „mimoriadnom dopyte“, a to v čase, keď čelí kritike za vysoké ceny.

Autor TASR
Zürich 13. decembra (TASR) - Počas prvých 24 hodín ďalšej fázy predaja vstupeniek na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku zaznamenali päť miliónov registrácií. Oznámila to Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si sídlom v Zürichu.

Riadiaci orgán svetového futbalu hovorí o „mimoriadnom dopyte“, a to v čase, keď čelí kritike za vysoké ceny. Prvé lístky v ponuke majú byť päťnásobne drahšie, ako boli pred štyrmi rokmi v Katare. Najväčší záujem majú fanúšikovia z hostiteľských krajín USA, Kanady a Mexika, nasledujú žiadosti z Kolumbie, Anglicka, Ekvádoru, Brazílie, Argentíny, Škótska, Nemecka, Austrálie, Francúzska a Panamy.

Od štvrtka sú prvýkrát k dispozícii vstupenky na konkrétne zápasy a tímy v základnej skupine. Ide o poslednú oficiálnu predajnú fázu, registrácia je možná do 13. januára. Informácie priniesla agentúra DPA.
