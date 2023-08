Obe K4 do semifinále, Petrla: Muži ukázali vysoký štandard

Duisburg 23. augusta (TASR) - Oba slovenské štvorkajaky postúpili na MS v rýchlostnej kanoistike v Duisburgu do piatkového semifinále na 500 m. Mužská káštvorka v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek obsadila v druhej rozjazde druhé miesto so stratou necelej pol sekundy na víťazných Ukrajincov.



Ženská K4 v zostave Katarína Pecsuková, Réka Bugárová, Bianka Sidová, Mariana Petrušová skončila v tretej rozjazde siedma s takmer päťsekundovým mankom na víťaznú čínsku loď, ktorá sa kvalifikovala priamo do A-finále.



"Verím, že chalani sa po dnešnej rozjazde upokoja. Ukázali vysoký štandard a dobre sa naladili na semifinále. Dúfam, že v piatok naplno zúročia svoje skúsenosti a postúpia do finále. Konkurencia v K4 je neporovnateľne väčšia ako na MS 2019 v Szegede, kde sa naposledy bojovalo o olympijské miestenky. Európa sa vyrovnala, je tam desať kvalitných posádok a pribudli lode z Číny či ďalších ázijských krajín," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.



Ženská káštvorka postúpila do semifinále na úkor Kazachstanu. "Bolo vidno, že dievčatá sú ešte mladé. Bola to pre nich prvá jazda na seniorských MS. Trochu sme sa obávali, ako ju zvládnu. U nich je najväčší problém ten, že na úvodných 100 metroch veľa stratia a potom je už ťažké to dobehnúť. Dôležité je, že zdolali Kazašky a postúpili. Verím, že v semifinále to bude z ich strany výrazne lepšie," zaželal si Petrla.



Šampionát v Nemecku je pre štvorkajaky jedinou možnosťou získať miestenky na OH 2024. Do Paríža postúpi 10 lodí, zastúpenie však musia myť štyri kontinenty a tak by bolo pre slovenské posádky ideálne, keby skončili do 7. miesta.