Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Šport

Oba slovenské štvorkajaky postúpili v Poznani do semifinále

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Ján Súkup

Mužská K4 v zostave Jakub Bartolčič, Juraj Kukučka, Dominik Doktorík, Alex Gavlider skončila v rozjazde siedma a do semifinále sa kvalifikovala na základe času.

Autor TASR
Poznaň 26. augusta (TASR) - Oba slovenské štvorkajaky postúpili na MS v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 m. Ženská káštvorka v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadila v rozjazde na jazere Malta šieste miesto.

Mužská K4 v zostave Jakub Bartolčič, Juraj Kukučka, Dominik Doktorík, Alex Gavlider skončila v rozjazde siedma a do semifinále sa kvalifikovala na základe času. Csaba Zalka postúpil suverénne do semifinále K1 na 200 m, keď v rozjazde finišoval druhý za Talianom Andreom Domenicom di Libertom.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: M. Duchovič: Nejde mi iba o kliky

HUDBONÝ SVET SMÚTI: Zomrela legendárna americká speváčka Dolly Parton

Zamestnanci, zbystrite: 15. septembra máte nárok na príplatok