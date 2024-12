Oba zápasy odchytal Škorvánek, Lašák: Belányimu zabránili okolnosti

Poprad 14. decembra (TASR) - Brankár Stanislav Škorvánek odchytal oba zápasy na domácom Vianočnom Kaufland Cupe. Dvadsaťosemročný hráč Hradca Králové potvrdil svoje kvality a aj vďaka nemu Slováci opanovali tretíkrát za sebou domáci turnaj. V nominácii bol aj Filip Belányi, ktorý nahradil chorého Rastislava Eliaša. Podľa trénera brankárov Jána Lašáka mal chytať proti severanom, ale určité okolnosti tomu zabránili.



Škorvánek sa predstavil na uplynulých dvoch MS a zaradil sa k oporám tímu. Na turnaji v Poprade sa mal predstaviť aj Belányi, ktorý od minulej sezóny oblieka dres "kamzíkov". "Nakoniec sme sa rozhodli, že Stano odchytá obidva zápasy. Filip mal chytať v stredu, ale určité okolnosti tomu zabránili. Musím ešte povedať, že o nominácii sme sa rozhodovali do poslednej chvíle, či pôjde Eugen Rabčan alebo Belányi. Eugen mal tesne pred zrazom výborný zápas za Banskú Bystricu, ale keďže ich čakala dohrávka, skomplikovalo to nomináciu. Nakoniec sme zvolili Filipa. V stredu som chcel, aby chytal, pretože sa nejakým spôsobom snažím dávať chalanom šancu. Ale potom sa to zmenilo na základe nejakých okolností a odchytal Stano obe stretnutia," uviedol Lašák, ktorý sa nechcel bližšie vyjadrovať k Belányimu.



Slováci v stredu uspeli proti severanom 3:1 a Lotyšov zdolali ešte tesnejšie po výsledku 2:1. Škorvánek bol v oboch zápasoch dôležitou súčasťou tímu. Proti Nórsku mal 19 úspešných zákrokov a s pobaltským mužstvom ich bolo až 40. "Videli sme, že už ho naozaj nemusíme skúšať. Predstavuje pre tím veľkú stabilitu a istotu v bráne. Proti Nórom bol veľmi solídny a Lotyšom ukradol zápas, pretože sme boli horší na gólové šance, ale vďaka nemu sme dosiahli triumf," povedal Lašák na adresu Škorvánka.



Ten pred sezónou prestúpil z Michaloviec do českej extraligy. Za Hradec odchytal 16 zápasov a zaznamenal tri čisté kontá. "Je tam nejaký posun. Pred Nemeckým pohárom ma poprosil, aby sme ho nenominovali, lebo chce trénovať. Je trošku skok v tréningovom procese v Čechách a na Slovensku. Vypýtal si také voľno, aby mohol pracovať s tímom a prispôsobiť sa tomu všetkému. Asi mu to dobre padlo a vidíme, že sa dostal do dobrej formy. Dúfam, že bude takto pokračovať aj ďalej," uviedol tréner brankárov Slovenska.



Zverenci Craiga Ramsayho vyhrali v sezóne 2024/25 všetkých osem zápasov. Celkom v nich inkasovali len jedenásť gólov. "Veľká spokojnosť v tejto chvíli. Sezóna však ešte len začína a všetci vieme, že vrchol je v máji počas MS. Nejakým spôsobom nie je dôvod oslavovať alebo sa z toho tešiť. Môže tam byť veľká spokojnosť a pekný signál tým ostatným brankárom. Chcem, aby chalani na Slovensku verili tomu, že pokiaľ som tam ja, stačia dobré výkony a dostanú šancu. Či už to bol teraz Rastislav Eliáš, alebo v minulosti napríklad Paťo Rybár a Matej Tomek. Všetkých sme vytiahli ako mladých brankárov. Verím, že to je jasný signál aj pre tých ostatných brankárov na Slovensku. Stano Škorvánek chytal slovenskú extraligu a teraz predstavuje veľkú stabilitu pre reprezentáciu," skonštatoval Lašák.