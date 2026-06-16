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Novinka na MS vo futbale čelí kritike, Winter: Zničili náš šport
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tvrdí, že pauzy sú navrhnuté tak, aby chránili zdravie hráčov.
Autor TASR
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Dallas 15. júna (TASR) - Novinka na futbalových MS v podobe občerstvovacích prestávok čelí kritike. Trojminútové pauzy sa nepáčia mnohým hráčom, fanúšikovia začínajú počas nich pískať a viacerí experti namietajú, že ničia šampionát.
Prestávky na občerstvenie zaberú šesť minút počas každého stretnutia, v každom polčase rozhodca nariadi jednu. Pri extrémnych teplotách a vlhkostiach vzduchu majú hráčom pomôcť schladiť sa a doplniť tekutiny, no zároveň narušia tempo hry. „Hydratačné prestávky sú trochu zaujímavé,“ povedal kapitán holandskej reprezentácie Virgil Van Dijk, ktorého tím v nedeľu v v klimatizovanej aréne v Dallase remizoval s Japonskom 2:2. „Videl som doteraz takmer všetky zápasy a zakaždým, keď nabehla v televízii reklama, bolo to trochu... nedá sa povedať, že by som to mal rád. Myslím si, že pre nezaujatých televíznych divákov to tiež nie je ideálne.“
V nedeľu fanúšikovia počas zápasu Švédska s Tuniskom (5:1) v mexickom Monterrey dali najavo svoje pohŕdanie prestávkami hlasitým bučaním. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tvrdí, že pauzy sú navrhnuté tak, aby chránili zdravie hráčov. Budú súčasťou všetkých zápasoch MS bez ohľadu na to, v akých arénach sa konajú, respektíve aké panuje počasie. Vysielatelia v USA využívajú prestávku ako reklamnú pauzu. FIFA tak čelí kritike, že ešte viac skomercionalizovala futbal. „Toto je rok, keď sa z hry dvoch polčasov stala hra štyroch štvrtín. A najväčší šport a športová udalosť boli zničené pre hrsť dolárov,“ povedal pre AFP prominentný britský športový novinár Henry Winter.
Občerstvovacie prestávky majú vplyv aj na prirodzený priebeh zápasov. V niektorých stretnutiach došlo ich zásluhou k výraznému posunu v dynamike jedného z tímov, keďže tréneri využívajú pauzy ako priestor na zmenu taktiky alebo udelenie pokynov hráčom, ak sa hra nevyvíja podľa ich predstáv. Debutant Curacao vyrovnal proti favoritovi z Nemecka po 21 minútach na 1:1, ale potom prišla pauza a s ňou sa zmenila dynamika stretnutia. Štvornásobní majstri sveta po nej strelili ešte do polčasu dva góly a napokon triumfovali vysoko 7:1.
Nie všetci sú však proti prestávkam na občerstvenie. Tréner Španielska Luis de la Fuente povedal, že blaho hráčov je prvoradé: „Je ťažké udržať takúto úroveň fyzickej hry dlhší čas. Verím, že tieto prestávky ponúkajú krátky oddych na dobitie energie a pokračovanie v dobrom tempe.“
Prestávky na občerstvenie zaberú šesť minút počas každého stretnutia, v každom polčase rozhodca nariadi jednu. Pri extrémnych teplotách a vlhkostiach vzduchu majú hráčom pomôcť schladiť sa a doplniť tekutiny, no zároveň narušia tempo hry. „Hydratačné prestávky sú trochu zaujímavé,“ povedal kapitán holandskej reprezentácie Virgil Van Dijk, ktorého tím v nedeľu v v klimatizovanej aréne v Dallase remizoval s Japonskom 2:2. „Videl som doteraz takmer všetky zápasy a zakaždým, keď nabehla v televízii reklama, bolo to trochu... nedá sa povedať, že by som to mal rád. Myslím si, že pre nezaujatých televíznych divákov to tiež nie je ideálne.“
V nedeľu fanúšikovia počas zápasu Švédska s Tuniskom (5:1) v mexickom Monterrey dali najavo svoje pohŕdanie prestávkami hlasitým bučaním. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tvrdí, že pauzy sú navrhnuté tak, aby chránili zdravie hráčov. Budú súčasťou všetkých zápasoch MS bez ohľadu na to, v akých arénach sa konajú, respektíve aké panuje počasie. Vysielatelia v USA využívajú prestávku ako reklamnú pauzu. FIFA tak čelí kritike, že ešte viac skomercionalizovala futbal. „Toto je rok, keď sa z hry dvoch polčasov stala hra štyroch štvrtín. A najväčší šport a športová udalosť boli zničené pre hrsť dolárov,“ povedal pre AFP prominentný britský športový novinár Henry Winter.
Občerstvovacie prestávky majú vplyv aj na prirodzený priebeh zápasov. V niektorých stretnutiach došlo ich zásluhou k výraznému posunu v dynamike jedného z tímov, keďže tréneri využívajú pauzy ako priestor na zmenu taktiky alebo udelenie pokynov hráčom, ak sa hra nevyvíja podľa ich predstáv. Debutant Curacao vyrovnal proti favoritovi z Nemecka po 21 minútach na 1:1, ale potom prišla pauza a s ňou sa zmenila dynamika stretnutia. Štvornásobní majstri sveta po nej strelili ešte do polčasu dva góly a napokon triumfovali vysoko 7:1.
Nie všetci sú však proti prestávkam na občerstvenie. Tréner Španielska Luis de la Fuente povedal, že blaho hráčov je prvoradé: „Je ťažké udržať takúto úroveň fyzickej hry dlhší čas. Verím, že tieto prestávky ponúkajú krátky oddych na dobitie energie a pokračovanie v dobrom tempe.“