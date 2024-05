Obe slovenské lode postúpili do finále K2 500 m

Szeged 8. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v rýchlostnej kanoistike Katarína Pecsuková s Dagmar Čulenovou postúpili do finále európskej olympijskej kvalifikácie v maďarskom Szegede. V semifinálovej jazde disciplíny K2 500 m obsadili druhú priečku so stratou 0,42 sekundy na víťaznú domácu dvojicu Zsoka Csikosová a Emese Kohalmiová.



V rovnakej disciplíne mužov obsadili 2. miesto aj Csaba Zalka a Adam Botek a taktiež postúpili do finále. V cieli mali stratu deväť stotín sekundy na srbskú dvojicu Ervin Holpert, Marko Dragosavljevič. Finálové jazdy boli na programe už v stredu po 15.00 h.