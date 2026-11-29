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Öbergová víťazkou šprintu tesne pred Braisazovou-Bouchetovou
Öbergová absolvovala jeden trestný okruh a po druhej streľbe strácala na priebežnú líderku Oceane Michelonovú šesť sekúnd.
Autor TASR,aktualizované
Kontiolahti 29. novembra (TASR) - Švédska biatlonistka Elvira Öbergová sa stala víťazkou šprintu na úvodnom podujatí Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Druhé preteky v sezóne ovládla v čase 21:05,6 min. aj napriek jednej chybe na streleckej položke. Na druhej priečke skončila Francúzka Justine Braisazová-Bouchetová a pódium prekvapivo doplnila Kamila Žuková z Poľska. Najlepšia z kvarteta Sloveniek bola Zuzana Remeňová na 43. pozícii.
Öbergová absolvovala jeden trestný okruh a po druhej streľbe strácala na priebežnú líderku Oceane Michelonovú šesť sekúnd. Rovnako ako vo vytrvalostných pretekoch ukázala svoju silu na bežkách, na diaľku zvládla súboj s rovnako strieľajúcou Braisazovou-Bouchetovou o tesných 1,5 s a dobehla si po druhé víťazstvo v sezóne. Bezchybne strieľajúca Žuková dosiahla vo veku 29 rokov prvé pódium v pretekoch SP v kariére.
Druhé preteky v novom ročníku nevyšli obhajkyni veľkého krištáľového glóbusu i malého v tejto disciplíne Lou Jeanmonnotovej z Francúzska, ktorá netrafila jeden terč v stojke a skončila jedenásta.
Zuzana Remeňová minula hneď prvú ranu, ale ostatné terče vybielila a vyzeralo to, že by mohla bojovať o bodovanú pozíciu. Tá jej napokon ušla o tri miesta. Za Öbergovou zaostala o 1:25,3 min. „Dnes boli zimné podmienky a ja to mám rada. Biatlon je polovica streľba a polovica beh, takže mojou taktikou bolo neprepáliť to. Dala som si záležať, aby som si postrážila streľbu a urobila to, čo v tréningu. Potrebovala som nadobudnúť ten pocit, že to dokážem. Verím, že to týmto trendom bude pokračovať,“ zhodnotila po pretekoch.
Jej sestra Mária štartovala s číslom 2 ako prvá zo Sloveniek. Hneď na úvod netrafila tri terče, do jedného trestného okruhu šla aj po stojke a obsadila 80. priečku s mankom 2:36,0 min. „Vo Svetovom pohári som asi neštartovala s takým nízkym číslom, takže to bolo nové. Fajn skúsenosť, ale lepšie sa ide s vyššími číslami, lebo športovec sa môže potiahnuť s inými pretekármi. Skúsenosť dobrá, ale ostatná časť mi veľmi nevyšla. na streľbe som vyhodnotila, že netreba cvakať, a to bola tá chyba. Verím, že to hodím za hlavu a poučím sa,“ povedala v rozhovore pre STVR Šport.
Ema Kapustová si pripísala po jednej chybe na strelnici a finišovala 69. (+2:14,9 min.). „Samozrejme, dnes sa išlo celkom ťažko. Mala som problém dostať sa do tempa, hlavne po včerajších intenzívnych pretekoch. Kým ešte nesnežilo, tak lyže pracovali ako mali, ale potom to rapídne spomalilo. Trošku sa na seba hnevám. Dnes to bolo z mojej strany trochu zbrklé, hlavne v poslednej rane v ležke. Bola to zbytočná chyba. Na stojke som mala nasnežené a nechcela som strácať čas,“ zhodnotila svoj výkon.
Prvý šprint vo SP v kariére má za sebou 19-ročná Michaela Straková. So streleckou bilanciou 1+3 a stratou 3:13,9 min. skončila na 88. mieste. „Vedela som, že idú predo mnou pretekárky a môže sa to vyjazdiť, ale aj že sa to bude čím ďalej tým viac vyprázdňovať. Musela som sa s tým zmieriť. Nebežalo sa mi až tak zle. Mrzí ma tá stojka, lebo to mohol byť dobrý výkon. Budem na streľbe pracovať a dúfam, že to bude čím ďalej tým lepšie,“ konštatovala pre STVR Šport.
celkové poradie SP (po 2 z 21 pretekov):
1. Öbergová 180 bodov, 2. Michelonová 110, 3. Johansenová 100, 4. Žuková 91, 5. Knottenová 86, 6. Julia Simonová (Fr.) 77
poradie šprintu (po 1 z 8 pretekov):
1. Öbergová 90 bodov, 2. Braisazová-Bouchetová 75, 3. Žuková 65, 4. Michelonová 55, 5. Johansenová 50, 6. Halvarssonová 45
Öbergová absolvovala jeden trestný okruh a po druhej streľbe strácala na priebežnú líderku Oceane Michelonovú šesť sekúnd. Rovnako ako vo vytrvalostných pretekoch ukázala svoju silu na bežkách, na diaľku zvládla súboj s rovnako strieľajúcou Braisazovou-Bouchetovou o tesných 1,5 s a dobehla si po druhé víťazstvo v sezóne. Bezchybne strieľajúca Žuková dosiahla vo veku 29 rokov prvé pódium v pretekoch SP v kariére.
Druhé preteky v novom ročníku nevyšli obhajkyni veľkého krištáľového glóbusu i malého v tejto disciplíne Lou Jeanmonnotovej z Francúzska, ktorá netrafila jeden terč v stojke a skončila jedenásta.
Zuzana Remeňová minula hneď prvú ranu, ale ostatné terče vybielila a vyzeralo to, že by mohla bojovať o bodovanú pozíciu. Tá jej napokon ušla o tri miesta. Za Öbergovou zaostala o 1:25,3 min. „Dnes boli zimné podmienky a ja to mám rada. Biatlon je polovica streľba a polovica beh, takže mojou taktikou bolo neprepáliť to. Dala som si záležať, aby som si postrážila streľbu a urobila to, čo v tréningu. Potrebovala som nadobudnúť ten pocit, že to dokážem. Verím, že to týmto trendom bude pokračovať,“ zhodnotila po pretekoch.
Jej sestra Mária štartovala s číslom 2 ako prvá zo Sloveniek. Hneď na úvod netrafila tri terče, do jedného trestného okruhu šla aj po stojke a obsadila 80. priečku s mankom 2:36,0 min. „Vo Svetovom pohári som asi neštartovala s takým nízkym číslom, takže to bolo nové. Fajn skúsenosť, ale lepšie sa ide s vyššími číslami, lebo športovec sa môže potiahnuť s inými pretekármi. Skúsenosť dobrá, ale ostatná časť mi veľmi nevyšla. na streľbe som vyhodnotila, že netreba cvakať, a to bola tá chyba. Verím, že to hodím za hlavu a poučím sa,“ povedala v rozhovore pre STVR Šport.
Ema Kapustová si pripísala po jednej chybe na strelnici a finišovala 69. (+2:14,9 min.). „Samozrejme, dnes sa išlo celkom ťažko. Mala som problém dostať sa do tempa, hlavne po včerajších intenzívnych pretekoch. Kým ešte nesnežilo, tak lyže pracovali ako mali, ale potom to rapídne spomalilo. Trošku sa na seba hnevám. Dnes to bolo z mojej strany trochu zbrklé, hlavne v poslednej rane v ležke. Bola to zbytočná chyba. Na stojke som mala nasnežené a nechcela som strácať čas,“ zhodnotila svoj výkon.
Prvý šprint vo SP v kariére má za sebou 19-ročná Michaela Straková. So streleckou bilanciou 1+3 a stratou 3:13,9 min. skončila na 88. mieste. „Vedela som, že idú predo mnou pretekárky a môže sa to vyjazdiť, ale aj že sa to bude čím ďalej tým viac vyprázdňovať. Musela som sa s tým zmieriť. Nebežalo sa mi až tak zle. Mrzí ma tá stojka, lebo to mohol byť dobrý výkon. Budem na streľbe pracovať a dúfam, že to bude čím ďalej tým lepšie,“ konštatovala pre STVR Šport.
1. kolo SP v Kontiolahti - šprint žien na 7,5 km:
1. Elvira Öbergová (Švéd) 21:05,6 min. (1), 2. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +1,5 s (1), 3. Kamila Žuková (Poľ.) +6,4 (0), 4. Oceane Michelonová (Fr.) +12,0 (0), 5. Marthe Krakstadová Johansenová (Nór.) +12,6 (0), 6. Ella Halvarssonová (Švéd.) +16,1 (1), 7. Karoline Offigstad Knottenová (Nór.) +23,2 (1), 8. Gilonne Guigonnatová (Fr.) +23,3 (1), 9. Fabiana Carpellová (Tal.) +27,2 (0), 10. Tuuli Tomingasová (Est.) +30,0 (0), ..., 43. Zuzana REMEŇOVÁ +1:25,3 (1), 69. Ema KAPUSTOVÁ +2:14,9 (2), 80. Mária REMEŇOVÁ +2:36,0 (4), 88. Michaela STRAKOVÁ (všetky SR) +3:13,9 (4)
1. Elvira Öbergová (Švéd) 21:05,6 min. (1), 2. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +1,5 s (1), 3. Kamila Žuková (Poľ.) +6,4 (0), 4. Oceane Michelonová (Fr.) +12,0 (0), 5. Marthe Krakstadová Johansenová (Nór.) +12,6 (0), 6. Ella Halvarssonová (Švéd.) +16,1 (1), 7. Karoline Offigstad Knottenová (Nór.) +23,2 (1), 8. Gilonne Guigonnatová (Fr.) +23,3 (1), 9. Fabiana Carpellová (Tal.) +27,2 (0), 10. Tuuli Tomingasová (Est.) +30,0 (0), ..., 43. Zuzana REMEŇOVÁ +1:25,3 (1), 69. Ema KAPUSTOVÁ +2:14,9 (2), 80. Mária REMEŇOVÁ +2:36,0 (4), 88. Michaela STRAKOVÁ (všetky SR) +3:13,9 (4)
celkové poradie SP (po 2 z 21 pretekov):
1. Öbergová 180 bodov, 2. Michelonová 110, 3. Johansenová 100, 4. Žuková 91, 5. Knottenová 86, 6. Julia Simonová (Fr.) 77
poradie šprintu (po 1 z 8 pretekov):
1. Öbergová 90 bodov, 2. Braisazová-Bouchetová 75, 3. Žuková 65, 4. Michelonová 55, 5. Johansenová 50, 6. Halvarssonová 45