Öbergová vyhrala hromadné preteky v Ruhpoldingu

Ruhpolding 19. januára (TASR) - Nórka Elvira Öbergová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Dvadsaťpäťročná biatlonistka trafila všetkých 20 terčov a do cieľa prišla v čase 33:00,5 minúty. Druhá skončila domáca Franziska Preussová s mankom 25 sekúnd a tretia finišovala Jeanne Richardová z Francúzska (+25,4 s).



Pre Elviru Öbergovú to bolo desiate individuálne víťazstvo vo Svetovom pohári a štvrté v pretekoch s hromadným štartom. Zároveň druhé v prebiehajúcej sezóne. Po úvodnej ležke sa pelotón pretekárok rozdelil na dve polovice, keďže 15 z nich sklopilo všetky terče a ďalších pätnásť chybovalo. Na druhej položke sa poradie znovu vykryštalizovalo a čistých zostalo len jedenásť biatlonistiek. Na čele sa usadila Elvira Öbergová, v tesnom závese za ňou išli Talianka Dorothea Wiererová, Nórka Karoline Offigstadová Knottenová a víťazka individuálnych pretekov Lou Jeanmonnotová z Francúzska. Na úvodnej stojke spravila prvú chybu Knottenová, jej súperky zostali stopercentné a na čele. O víťazke rozhodla záverečná položka, Wiererová minula jeden terč, Jeanmonnotová až dva, no Öbergová bola stopercentná a v poslednom kole si išla sama pre triumf.



O ďalšie priečky sa strhol tuhý súboj, z ktorého nakoniec vyšla víťazne Preussová. Domáca favoritka minula počas celých pretekov jediný terč a v závere prešprintovala svoje súperky. Do cieľa prišla s mankom 25 sekúnd na víťazku. Tretiu priečku získala tesne za ňou Richardová, ktorá ako jediná okrem Öbergovej vybielila všetkých dvadsať terčov.