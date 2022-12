Öbergová vyhrala v stíhačke v Annecy, Bátovská Fialková na 54. mieste

3. kolo SP v Annecy:



stíhačka žien na 10 km:

1. Elvira Öbergová (Švéd.) 29:42.4 min,

2. Lisa Vittozziová (Tal.) +20.4 (2),

3. Julia Simonová (Fr.) +46,9 (3),

4. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +1:19.9 (3),

5. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:51.9 (3),

6. Linn Perssonová (Švéd.) +1:56.1 (1),

7. Denise Herrmannová-Wicková (Nem.) +1:57,8 (3),

8. Sophie Chauveauová (Fr.) +2:02,7 (2),

9. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +2:33,7 (4),

10. Franziska Preussová (Nem.) +2:37,6 (2), ...

54. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +6,43,2 (6)



poradie SP:

1. Simonová 396 b,

2. Vittozziová 357,

3. E. Öbergová 345,

4. Herrmannová-Wicková 336,

5. Tandrevoldová 318,

6. Perssonová 304, ...

16. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 139



poradie disciplíny:



1. Simonová 240,

2. E. Öbergová 200,

3. Vittozziová 59,

4. Tandrevoldová 152,

5. Wiererová 48,

6. Markéta Davidová (ČR) 111, ...

28. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 42

Annecy 17. decembra (TASR) - Švédska biatlonistka Elvira Öbergová zvíťazila v sobotňajšej stíhačke na 10 km na pretekoch 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková spravila na strelnici šesť chýb a finišovala na 54. mieste. Na čele priebežného poradia SP je Francúzka Julia Simonová.E. Öbergová predviedla štyri čisté streľby a v kombinácii so suverénnou bežeckou časťou dosiahla presvedčivý triumf. Fialková Bátovská nemala dobrý začiatok a po jednej chybe na prvej streľbe sa prepadla na 21. miesto. Jej manko na priebežnú líderku bolo ešte výraznejšie po druhej streľbe, na ktorej dvakrát minula. Simonová držala do polovice pretekov krok s Öbergovou, ale chyba na tretej streľbe ju stála boj o víťazstvo. Na záverečnej položke dvakrát minula a napokon obsadila 3. miesto. Na pódiu ich doplnila Talianka Lisa Vitozziová, ktorá dvakrát netrafila na druhej streľbe, no vďaka bežeckej časti sa umiestnila za Öbergovou. Fialková Bátovská mala v druhej polovici pretekov ďalšie tri nepresné pokusy a napokon sa nevošla do prvej päťdesiatky.