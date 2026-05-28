Obert má zo San Sira krásny zážitok, v sezóne zažil väčšiu dôveru
Obert je súčasťou A-tímu Cagliari už päť sezón, pričom v tej uplynulej odohral rekordný počet 35 ligových zápasov.
Cagliari 28. mája (TASR) - Slovenský futbalista Adam Obert sa aktívne pričinil o ukončenie negatívnej série jeho klubu Cagliari Calcio, ktorý po dlhých 29 rokoch dokázal zvíťaziť na San Sire nad milánskym AC. Nedeľňajší triumf 2:1 v poslednom kole Serie A chutil hosťom o to viac, že zahatal „rossoneri“ cestu do Ligy majstrov. Dvadsaťtriročný slovenský obranca v rozhovore pre TASR povedal, že z majestátneho futbalového chrámu si odniesol krásny zážitok.
Cagliari otočilo z 0:1 a papierové štatistiky zahodilo do koša. „Pocity sú krásne, čím viac dní od zápasu prešlo, tým viac si uvedomujeme, čo sme dokázali. Budeme mať na to pekné spomienky. Hrať na San Sire je vždy krásna vec. Atmosféra, či už proti Interu alebo AC, je tam vždy skvelá. AC hralo v zápase s nami o veľa, bojovalo o miestenku v Lige majstrov a my sme už boli zachránení, no chceli sme dať do toho maximum a dobre ukončiť sezónu. Dlho sme na San Sire nevyhrali nad Milánom, teraz sa nám to podarilo, takže určite to bol krásny zážitok,“ povedal pre TASR Obert. Predtým posledné víťazstvo na pôde AC Miláno dosiahol tím zo Sardínie 1. júna 1997, zariadil ho Roberto Muzzi.
Obert je súčasťou A-tímu Cagliari už päť sezón, pričom v tej uplynulej odohral rekordný počet 35 ligových zápasov. Trénerovi Fabiovi Pisacanemu splácal dôveru kvalitnými výkonmi a zaradil sa medzi opory mužstva. „Od príchodu nového trénera sme mali jasno v technicko-taktických veciach. Vedeli sme, ako máme hrať. S jeho príchodom zaviala do kabíny nová energia, aj keď boli aj ťažšie momenty. Mali sme veľa zranených hráčov, ale tréner a ani my sme sa na to nikdy nevyhovárali. Dávali sme do celej sezóny maximum, či už to boli starší hráči alebo aj mladší, ktorí tento rok debutovali, čo je pozitívna vec do budúcna. Zdolali sme AC, Juventus, AS Rím, Atalantu, čo sa nám v minulosti nepodarilo. Ukazuje sa naša spoločná tímová sila, uvedomujeme si vlastnú kvalitu a veríme projektu, ktorý je v klube nastavený,“ poznamenal Obert, ktorý odohral v najvyššej talianskej súťaži celkovo už 79 zápasov.
V Cagliari sa slovenský zadák udomácnil. Dôkazom obojstrannej dôvery a spokojnosti je aj predĺženie zmluvy, ktorá platí do júna 2029. „Každý rok sa učím nové veci, na čom treba pracovať. V minulej sezóne som pocítil väčšiu dôveru od celého realizačného tímu a bol to veľmi pozitívny rok. Zmenil som aj pozíciu, teraz som hrával pravidelne na ľavej strane obrany. Zápas od zápasu som pridával a zlepšoval veci, takže to hodnotím pozitívne. Teraz viac verím v moje schopnosti,“ vyjadril sa Obert, ktorého tím obsadil v tabuľke Serie A 14. miesto. Od pásma zostupu ho delilo 9 bodov.
Obert je súčasťou reprezentácie, ktorá sa od stredy pripravuje na júnový dvojzápas s Maltou a Čiernou Horou. „Je tu veľa nových chalanov, ale verím, že vytvoríme dobrú partiu. Myslím, že v kolektíve nebude problém. Očakávania sú také, že každý dáme do toho maximum. Chceme dobre zvládnuť tieto zápasy a potešiť ľudí, čo sa na nás prídu pozrieť,“ vyjadril sa Obert smerom k prípravným stretnutiam s papierovými outsidermi.
Slovensko v nich povedie staronový tréner Vladimír Weiss st., ktorého vymenovanie do funkcie Obert privítal: „Trénera Weissa hodnotím pozitívne. Keď som začal sledovať futbal, on trénoval reprezentáciu a priviedol ju na MS v Južnej Afrike. Šampionát som vtedy pozeral v televízii. Tréner sa poznal aj s mojím otcom aj dedom. Čo sa týka mňa, budem sa snažiť každý deň dávať maximum, aby som sa v národnom tíme ukázal v čo najlepšom svetle.“
