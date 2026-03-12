< sekcia Šport
Obert predĺžil zmluvu s Cagliari do 30. júna 2030
Vlani sa so Sardínčanmi dohodol na predĺžení spolupráce do konca júna 2029.
Autor TASR
Cagliari 12. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert predĺžil zmluvu s Cagliari Calcio do 30. júna 2030. Klub talianskej Serie A o tom vo štvrtok informoval na svojom webe. Vlani sa so Sardínčanmi dohodol na predĺžení spolupráce do konca júna 2029.
Obert prišiel do Cagliari v lete 2021 ako 16-ročný zo Sampdorie Janov. V talianskej mládežníckej lige debutoval 21. augusta proti Lecce. Kvalitnými výkonmi si rýchlo vypýtal pozvánku do A-tímu, premiéru v najvyššej talianskej súťaži si odkrútil 24. októbra 2021 ako 19-ročný v zápase proti Fiorentine. V sezóne 2022/2023 odohral za Cagliari 20 zápasov a prispel k udržaniu sa medzi elitou.
V uplynulej sezóne v dueli proti Lecce (4:1) vsietil prvý gól v najvyššej talianskej súťaži. V tomto ročníku odohral za Cagliari v lige 26 zápasov. Dvadsaťtriročný obranca má na konte 17 štartov za slovenskú reprezentáciu, na ME 2024 v Nemecku nastúpil v dvoch stretnutiach.
