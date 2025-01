Obert predĺžil zmluvu s Cagliari do roku 2029

Cagliari 28. januára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Adam Obert predĺžil zmluvu s Cagliari Calcio. Taliansky klub o tom informoval na svojom webe. Nový kontrakt má platnosť až do 30. júna 2029.



V tejto sezóne odohral za Sardínčanov 14 zápasov a v januárovom dueli proti Lecce (4:1) vsietil prvý gól v talianskej Serii A. Dvadsaťdvaročný obranca má na konte 11 štartov za slovenskú reprezentáciu, na ME 2024 v Nemecku nastúpil v dvoch stretnutiach.



Obert prišiel do Cagliari v lete 2021 ako 16-ročný zo Sampdorie Janov. V talianskej mládežníckej lige debutoval 21. augusta proti Lecce. Kvalitnými výkonmi si rýchlo vypýtal pozvánku do A-tímu, premiéru v najvyššej talianskej súťaži si odkrútil 24. októbra 2021 ako 19-ročný v zápase proti Fiorentine. V sezóne 2022/2023 odohral za Cagliari 20 zápasov a prispel k udržaniu sa medzi elitou.



"Moje pocty sú pri podpise nového kontraktu vždy výnimočné. Som veľmi spokojný, že som s Cagliari druhýkrát predĺžil zmluvu. Je to prejav veľkej dôvery zo strany klubu. Pôsobím v ňom už štvrtú sezónu a od začiatku sa na Sardínii cítim fajn. Vychádzam veľmi dobre so spoluhráčmi, členmi realizačného tímu i vedením klubu. Čím dlhšie som v Cagliari, tým viac sa cítim byť pripútaný k tomuto mestu, dresu a skvelým fanúšikom," uviedol Obert pre oficiálnu webovú stránku Cagliari.