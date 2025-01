Obert prispel premiérovým gólom k triumfu Cagliari nad US Lecce 4:1

Serie A - 21.kolo:



Florencia 19. januára (TASR) - Slovenský futbalista Adam Obert prispel svojím premiérovým gólom v drese Cagliari Calcio k triumfu svojho tímu nad US Lecce 4:1 v 21. kole Serie A. Dvadsaťdvaročný obranca v 83. minúte spečatil skóre zápasu zásahom do horného rohu bránky súpera. Jeho tím má na konte 21 bodov a v tabuľke je trinásty. Lecce má o bod menej a je na 16. priečke.FC Turín remizoval na pôde ACF Fiorentina 1:1. Hostia nezvíťazili už v piatom zápase v sérii a v tabuľke sú s 23 bodmi na 11. mieste. Domáci ťahajú šesťzápasovú šnúru bez víťazstva, s 33 bodmi sa držia na šiestej priečke. Rovnakým výsledkom sa skončil i zápas medzi Parmou a Veneziou.Cagliari Calcio – US Lecce 4:1 (0:1)Góly: 60. Gaetano, 65. Luperto, 80. Zortea, 83. OBERT – 42. Pierotti, ČK: 73. Rebič (Lecce)/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a dal gól/FC Parma – Venezia FC 1:1 (0:1)Góly: 56. Hernani (z 11 m) – 20. Pohjanpalo (z 11 m)