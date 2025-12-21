< sekcia Šport
Obertove Cagliari remizovalo s Pisou 2:2
Autor TASR
Rím 21. decembra (TASR) - Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali v nedeľnom zápase 16. kola Serie A s hráčmi AC Pisa 2:2. Dvadsaťtriročný obranca odohral prvý polčas, po prestávke ho vystriedal Riyad Idrissi.
Cagliari zvíťazilo v uplynulých dvanástich stretnutiach najvyššej talianskej súťaže len raz a v tabuľke mu patrí 15. miesto. Ešte do 89. minúty pritom vyhrávalo 2:1, no deľbu bodov v závere zariadil hosťujúci Stefano Moreo. Pisa figuruje na predposlednej 19. pozícii.
Serie A - 16. kolo:
Cagliari Calcio - AC Pisa 2:2 (0:1)
Góly: 59. Folorunsho, 71. Kilicsoy - 44. Tramoni (z 11 m), 89. Moreo
/A. Obert (Cagliari) hral do 46. min./
