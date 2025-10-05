< sekcia Šport
Obertovo Cagliari remizovalo v Udine 1:1
V drese hostí hral do 82. minúty slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý dostal aj žltú kartu.
Rím 5. októbra (TASR) - Futbalisti Cagliari Calcio remizovali v nedeľňajšom zápase 6. kola talianskej Serie A na ihrisku Udinese Calcio 1:1 a figurujú na 10. mieste tabuľky. Domáci majú rovnako osem bodov a sú o skóre o priečku nižšie. V drese hostí hral do 82. minúty slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý dostal aj žltú kartu.
Serie A - 6. kolo:
Udinese Calcio - Cagliari Calcio 1:1 (0:1)
Góly: 58. Kabasele - 25. Borreli
/Obert za hostí do 82. min + ŽK/
