Obertovo Cagliari remizovalo v Udine 1:1

.
Hráč Christian Kabasele (vľavo) z Udinese strieľa vyrovnávajúci gól, druhý vpravo Slovák Adam Obert z Cagliari počas zápasu 6. kola talianskej Serie A Udinese Calcio - Cagliari Calcio v Udine 5. októbra 2025. Foto: TASR/AP

V drese hostí hral do 82. minúty slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý dostal aj žltú kartu.

Autor TASR
Rím 5. októbra (TASR) - Futbalisti Cagliari Calcio remizovali v nedeľňajšom zápase 6. kola talianskej Serie A na ihrisku Udinese Calcio 1:1 a figurujú na 10. mieste tabuľky. Domáci majú rovnako osem bodov a sú o skóre o priečku nižšie. V drese hostí hral do 82. minúty slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý dostal aj žltú kartu.



Serie A - 6. kolo:

Udinese Calcio - Cagliari Calcio 1:1 (0:1)

Góly: 58. Kabasele - 25. Borreli

/Obert za hostí do 82. min + ŽK/
.

