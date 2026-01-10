< sekcia Šport
Obhajca Crystal Palace šokujúco vypadol v FA Cupe s klubom zo 6. ligy
Crystal Palace je momentálne bez víťazstva v deviatich zápasoch vo všetkých súťažiach v sérii. Vlani vo finále FA Cupu zdolal Manchester City 1:0.
Autor TASR
Londýn 10. januára (TASR) - Futbalisti obhajcu trofeje Crystal Palace šokujúco vypadli už v 3. kole anglického FA Cupu. V sobotu prehrali 1:2 na ihrisku Macclesfieldu, ktorý účinkuje až v šiestej najvyššej súťaži.
Oba kluby delí v anglickej ligovej „pyramíde“ až 117 miest, keďže Macclesfield pôsobí v regionálnej Národnej lige Sever. Podľa AFP je to najväčší rozdiel, aký kedy dokázal outsider v histórii FA Cupu prekonať v súboji s vyššie postaveným súperom.
Kapitán Paul Dawson a Isaac Buckley-Ricketts skórovali v oboch polčasoch a zabezpečili tak historické víťazstvo pre klub, ktorý v roku 2020 prešiel nútenou reformou po problémoch s nezaplatenými dlhmi. Za hostí sa presadil až v 90. minúte Yeremy Pino, ale už iba zmiernil nečakanú prehru.
Crystal Palace je momentálne bez víťazstva v deviatich zápasoch vo všetkých súťažiach v sérii. Vlani vo finále FA Cupu zdolal Manchester City 1:0.
Oba kluby delí v anglickej ligovej „pyramíde“ až 117 miest, keďže Macclesfield pôsobí v regionálnej Národnej lige Sever. Podľa AFP je to najväčší rozdiel, aký kedy dokázal outsider v histórii FA Cupu prekonať v súboji s vyššie postaveným súperom.
Kapitán Paul Dawson a Isaac Buckley-Ricketts skórovali v oboch polčasoch a zabezpečili tak historické víťazstvo pre klub, ktorý v roku 2020 prešiel nútenou reformou po problémoch s nezaplatenými dlhmi. Za hostí sa presadil až v 90. minúte Yeremy Pino, ale už iba zmiernil nečakanú prehru.
Crystal Palace je momentálne bez víťazstva v deviatich zápasoch vo všetkých súťažiach v sérii. Vlani vo finále FA Cupu zdolal Manchester City 1:0.