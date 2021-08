Obhajca Dominic Thiem sa odhlásil z US Open

New York 18. augusta (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa odhlásil z grandslamového turnaja US Open. Obhajca trofeje sa tak rozhodol, keďže sa nestihol zotaviť zo zranenia zápästia.



Dvadsaťsedemročný hráč si ho privodil ešte v júni na Mallorca Open. Jeho zotavovanie prebiehalo spočiatku dobre, ale minulý týždeň opäť zacítil v ruke bolesť. "Bolo to ťažké rozhodnutie, ale viem, že to musím spraviť. Nanešťastie sa musím odhlásiť z US Open a nebudem hrať ani vo zvyšku sezóny. Som nesmierne sklamaný, že nemôžem obhajovať titul v New Yorku," komentoval odstúpenie z posledného Grand Slamu sezóny na sociálnych sieťach.



Vlani vo finále US Open prehral s Nemcom Alexandrom Zverevom prvé dva sety, no potom predviedol skvelý obrat a nakoniec triumfoval 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 a 7:6 (8:6).



Na turnaji sa nepredstaví ani ďalší bývalý šampión Roger Federer. Štyridsaťročný Švajčiar musí podstúpiť ďalšiu operáciu kolena. Informovala agentúra AFP.