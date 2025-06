Obhajca Manchester City zdolal Wydad Casablanca 2:0

MS klubov FIFA



G-skupina:



/Philadelphia/



Manchester City – Wydad Casablanca 2:0 (2:0)



Góly: 2. Foden, 42. Doku, ČK: 88. Lewis (City)

tabuľka:



1. Manchester City 1 1 0 0 2:0 3



2. Juventus Turín 0 0 0 0 0:0 0



2. Al-Ain 0 0 0 0 0:0 0



4. Wydad Casablanca 1 0 0 1 0:2 0

Philadelphia 18. júna (TASR) - Futbalisti Manchestru City uspeli vo svojom prvom dueli na MS klubov v USA. Obhajca trofeje triumfoval v stredu vo Philadelphii nad marockým tímom Wydad Casablanca presvedčivo 2:0. Ďalšími účastníkmi G-skupiny sú Juventus Turín a Al-Ain zo SAE.Zverenci Pepa Guardiolu splnili podľa očakávania úlohu veľkého favorita. Už v 2. minúte ich poslal do vedenia pohotovou dorážkou zvnútra šestnástky Phil Foden. Ešte pred prestávkou po rohovom kope Fodena zvýšil náskok anglického tímu zblízka Jeremy Doku. Ďalší gól už nepadol, v závere ešte videl priamu červenú kartu mladý obranca City Rico Lewis, ktorý v sklze zasiahol protihráča kopačkou do tváre.„Cityzens“ sa v ďalšom súboji skupiny stretnú s klubom Al-Ain, Wydad nastúpi proti Juventusu. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prvé dva tímy. Na klubovom šampionáte štartuje 32 účastníkov, MS vyvrcholia finálovým súbojom 13. júla.