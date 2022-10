Obhajca podľahol Winnipegu, prvá prehra Philadelphie

NHL - výsledky:



Florida - Philadelphia 4:3, Colorado - Winnipeg 3:4 pp, Seattle - St. Louis 3:4 pp





New York 20. októbra (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche podľahli v noci na štvrtok v zámorskej NHL doma Winnipegu 3:4 po predĺžení. O prehre obhajcu Stanleyho pohára rozhodol gól Neala Pionka v 31. sekunde predĺženia, pre obrancu Jets to bol druhý presný zásah v zápase. Florida aj vďaka dvom gólom Cartera Verhaegheho zdolala Philadelphiu 4:3 a uštedrila "letcom" prvú prehru v sezóne.Winnipeg uspel v Denveri aj bez svojho trénera Ricka Bownessa, ktorý vynechal pre Covid-19 aj tretí duel v sezóne. Coloradu nepomohli k víťazstvu ani dva góly a asistencia Mikka Rantanena. Hráči St. Louis vyhrali aj druhý zápas v sezóne, keď uspeli na ľade Seattlu 4:3 po predĺžení. V troch dueloch NHL v noci na štvrtok nezasiahol do hry ani jeden slovenský hokejista.